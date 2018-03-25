В новой серии «Симпсонов» Путин становится госсекретарем США

Известный американский мультсериал выпустил короткометражный эпизод, высмеявший предполагаемые фобии Дональда Трампа. Почти весь трехминутный ролик представляет кошмарный сон 45-го президента США. Так, эпизод начинается с массового исхода сотрудников администрации, которые покидают Белый дом через дверь с надписью «Для только что уволенных ключевых сотрудников». Самому Трампу между тем снится, что он пробуждается среди газет. Заголовки гласят: «Путин назначил себя госсекретарем США», «Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных иммигрантов». Супруга президента Меланья в это время читает книгу «Огонь и ярость», рассказывающую скандальные подробности о личности ее мужа, а потом «Законодательство о брачных контрактах».