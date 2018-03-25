В новой серии «Симпсонов» Путин становится госсекретарем США
Известный американский мультсериал выпустил короткометражный эпизод, высмеявший предполагаемые фобии Дональда Трампа. Почти весь трехминутный ролик представляет кошмарный сон 45-го президента США. Так, эпизод начинается с массового исхода сотрудников администрации, которые покидают Белый дом через дверь с надписью «Для только что уволенных ключевых сотрудников». Самому Трампу между тем снится, что он пробуждается среди газет. Заголовки гласят: «Путин назначил себя госсекретарем США», «Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных иммигрантов». Супруга президента Меланья в это время читает книгу «Огонь и ярость», рассказывающую скандальные подробности о личности ее мужа, а потом «Законодательство о брачных контрактах».
Комментарии4
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evgeniy6312 25 марта 2018 | 06:39
"Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, понимаете ли, а мы здесь работаем, чтобы сказку сделать былью, понимаете ли…" Кавказская пленница.
begly_ 25 марта 2018 | 06:41
Путин достоин персонажа в американском мультике. При нем в экономику США из России был влит один ТРИЛЛИОН долларов, украденный у собственного населения, которое сегодня влачит нищенское существование.
ostanovka 25 марта 2018 | 07:05
Авторы мульта умолчали о самом важном: деньги России находятся в США и никакой Трамп их не отдаст. А все остальное шелуха
e_rishka 25 марта 2018 | 07:06
Вот, собственно, и разоблачение - на кого работает.