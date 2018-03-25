Петр Порошенко считает, что разоблачение Надежды Савченко и Михаила Саакашвили можно записать в учебники для спецслужб
По словам президента Украины, «в течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции… Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь «лагеря протеста» под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в России, которая сидит под колпаком ФСБ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которым они переправляли эти 30 сребренников», — цитирует Порошенко газета «Украинская правда». По его мнению, экс-губернатор Одесской области и внефракционный депутат Рады готовили госпереворот в интересах России.
В минувшую пятницу суд Киева арестовал на два месяца Савченко по подозрению в попытке организации госпереворота и подготовке к убийству представителей власти Украины, в том числе и Петра Порошенко.
Комментарии7
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ukrovnadovaritvkotle 25 марта 2018 | 06:37
Глава так и будет называться ипанутый бред дебилов хохлов.
sandro_007 25 марта 2018 | 06:56
Сам же давал звезду героя и называл Надеждой Украины, а теперь слил за ненадобностью. Правду никто не любит.
doc9_vikt 25 марта 2018 | 07:02
Все никак из запоя не выйдет?
cockeyed 25 марта 2018 | 06:40
Закончит свою жизнь Петюня в спецпалате для особоодарённых в психиатрической лечебнице.
jblack2 25 марта 2018 | 06:51
Да, СБУ осталось разоблачить Порошенко, Яценюка, Турчинова, Авакова, Парубия, Тягнибока, Яроша, Грицака и 200- 300 других наиболее отмороженных "активистов"...
ostapbey 25 марта 2018 | 07:05
Материлась всего навсего она на улицах Киева.
А мат...Мат, это язык межнационального общения для русских с россиянами и между собой.
Так что это все равно что Штирлиц попался бы на том, что застегивал бы ширинку в коридоре. После туалета.
Машинально.
Даже.
vlabumur 25 марта 2018 | 07:12
Когда вы говорите, Пётр Алексеевич , впечатление такое, что вы бредите. (с)