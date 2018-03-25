Петр Порошенко считает, что разоблачение Надежды Савченко и Михаила Саакашвили можно записать в учебники для спецслужб

По словам президента Украины, «в течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции… Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь «лагеря протеста» под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в России, которая сидит под колпаком ФСБ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которым они переправляли эти 30 сребренников», — цитирует Порошенко газета «Украинская правда». По его мнению, экс-губернатор Одесской области и внефракционный депутат Рады готовили госпереворот в интересах России.

В минувшую пятницу суд Киева арестовал на два месяца Савченко по подозрению в попытке организации госпереворота и подготовке к убийству представителей власти Украины, в том числе и Петра Порошенко.