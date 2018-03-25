Гостелевидение России утверждает, что в США попал под запрет самый кассовый российский фильм «Движение вверх»
Об этом сказала ведущая в эфире телеканала Россия 24.
Сообщение о якобы запрете картины появилось месяц назад на сайте информагентства «Панорама», которое специализируется на фейковых новостях.
Комментарии18
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dvaudava 25 марта 2018 | 06:27
А ГазпромРадио Москвы давно перестало фейки постить, чтоб иметь моральное право других в этом обвинять?
dvaudava 25 марта 2018 | 06:38
dvaudava: Даже эта "новость" похожа на попытку фейкового вброса: нет ни имени ведущей, ни времени эфира, ни цитаты, ни контекста. И для чего это? Чтобы тролли потренировались?
ura_123 25 марта 2018 | 07:01
dvaudava: Вам же русским языком написано-ведущая телеканала Россия 24 !
Вы что не доверяете федеральным телевизионным каналам?
Может вы не поверили в историю с распятым младенцем в Славянске(кстати уже давно освобождённом укрофошистами от картофельных вредителей) или об изнасилованной в Берлине русскоязычной девочке Лизе???
max3446 25 марта 2018 | 06:28
Цензура всегда была основой СМИ пендостана. Недаром единственное и самое популярно СМИ в этой стране - RT, регулярно подвергается нападкам, потому что единственное показывает какие американцы на самом деле ужасные люди а их страна пятого мира
ostapbey 25 марта 2018 | 06:58
max3446: и до тебя цензура добралась?
Запретила тебе называть имя твоего любимчика и в извращенном виде?
Даже?
eternity88 25 марта 2018 | 07:07
max3446: маладэсь! вспоминаем сопливые истерики про "унижение в национальном масштабе" пиндостанских кинопатриотов и ихнего министра культуры, запретивших прокат "Смерть Сталина"
midnightblues 25 марта 2018 | 06:29
Понятно,что порнуху не везде приветствуют
ha12raz 25 марта 2018 | 06:29
Как это запретили ?
Там же бандеровцы мальчиков распинают, а девочкам пенобетон заливают......я постесняюсь сказать куда, а вот российское зомбТВ нет, так и режет правду матку в глаза.
cockeyed 25 марта 2018 | 06:31
Истинная правда - не только запретили показ в кинотеатрах, но и уголовную ответственность за домашний просмотр - демократия называется!
evgeniy6312 25 марта 2018 | 06:32
Цензура. Хлеще, чем была раньше в СССР.
eternity88 25 марта 2018 | 07:17
evgeniy6312: это вы дебилы "хлеще, чем были раньше в СССР". Тогда хоть "занавес железный" не давал узнать, что за границей на самом деле происходит - что тебе советское телевидение соврало, то у тебя в голове и живет и другому взяться неоткуда. А вот вам сейчас только собственный идиотизм и позорное невежество мешает выяснить, что там на самом деле. Что-то по-английски даже упоротые рашатудей и спутник боятся так беззастенчиво врать. Ни одного слова про якобы судебный запрет русского фильма "окружным судом Луизианы" по якобы "иску афро-американской общины". Видать, "пиндосы засекретили", да?
midnightblues 25 марта 2018 | 06:45
А что странного??
На хрена смотреть такой сюжет,где какой-то случкин хватает всех бабенок за разные места
а малолетний третьякуша подсматривает в замочную скважину и занимается онанизмом
неинтересно это как-то
vaka257 25 марта 2018 | 06:50
Эхо всегда славилось тем,что подавало проверенные новости...У Венедиктова видимо в воскресение выходной...
alex_a_sh 25 марта 2018 | 06:52
Жаль, авторы этого фейка не стали вдаваться в детали и не объяснили, кто и на основании каких законов запретил в США этот фильм. Учитывая, что в США в принципе не существует ни законов, на основании которых это можно было бы сделать, ни государственных органов, имеющих такие полномочия - версия российских фейкеров могла бы быть развлекательным чтивом для тех, кто понимает.
eternity88 25 марта 2018 | 07:02
alex_a_sh: "Жаль, авторы этого фейка не стали вдаваться в детали..."
а на детали ни у "авторов", ни у их преданной аудитории мозгов не хватает.
ura_123 25 марта 2018 | 07:03
alex_a_sh: Так тут главное набросить дерьма на вентилятор пропаганды для 77,4% живущих в соловьином помёте текущем в кисельных берегах.
midnightblues 25 марта 2018 | 07:12
ura_123: Америкосы боятся подходить к кинотеатрам,где показывают героев-меря
Обходят даже район с кинотеатром
вот какой страх от движухи вверх
А к слову, что там движется?? Эрекция у случкина происходит??
Нее,правда,я не понял
midnightblues 25 марта 2018 | 07:17
ura_123: Лучше бы они ленту с прокуроршей и негром запустили
там реальнее смотрится
а то у третьякуши пипи совсем маленькая и без крупного плана в зале не видно