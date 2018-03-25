Илья Яшин обвинил мэрию Москвы в травле

В пансионат, где находится его 84-летняя бабушка пришли журналисты «Лайф», НТВ и ТВЦ. Власть начала информационную кампанию, в которой готова использовать любые средства, сказал Яшин в интервью «Эху Москвы».

Илья Яшин добавил, что сотрудники прокуратуры пригрозили руководству пансионата закрытием учреждения, если съемочные группы не пустят внутрь.

В публикациях СМИ утверждается, что оппозиционный политик завладел квартирой своей бабушки, а ее саму «сдал» в дом престарелых. Позже Яшин пояснил, что у его бабушки есть симптомы деменции. Решение устроить ее в пансионат для престарелых «позволило улучшить ее психологическое состояние и продлить жизнь», отметил политик.