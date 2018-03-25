Илья Яшин обвинил мэрию Москвы в травле
В пансионат, где находится его 84-летняя бабушка пришли журналисты «Лайф», НТВ и ТВЦ. Власть начала информационную кампанию, в которой готова использовать любые средства, сказал Яшин в интервью «Эху Москвы».
Илья Яшин добавил, что сотрудники прокуратуры пригрозили руководству пансионата закрытием учреждения, если съемочные группы не пустят внутрь.
В публикациях СМИ утверждается, что оппозиционный политик завладел квартирой своей бабушки, а ее саму «сдал» в дом престарелых. Позже Яшин пояснил, что у его бабушки есть симптомы деменции. Решение устроить ее в пансионат для престарелых «позволило улучшить ее психологическое состояние и продлить жизнь», отметил политик.
Комментарии6
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max3446 25 марта 2018 | 06:26
Яшин для начала почитал бы закон о средствах массовой информации, в той части что запрещено препятствовать деятельности журналистов.
А истерит он думаю потому что всплыва правда о нем, что он можно сказать чудовище, раз родную бабушку отдал в дом престарелых. Если у него была бы хоть капля совести, то после этого скандала он еще вчера должен был добровольно сдать удостоверение депутата и уйти в небытие. Но раз он до сих пор депутат, видать совести у этого человека нет.
Не удивлесь если выяснится, что Яшин ест девственниц и пьет кровь младенцев.
cockeyed 25 марта 2018 | 06:35
А в чём здесь травля, если это чистая правда! У Яшки мозг высох от злобы на власть!
yozhovy_kvach 25 марта 2018 | 06:36
Илья, еще раз: пусть ваши сторонники снимают на смартфоны минирепортажи про всех этих "корреспондентов и операторов". И выкладывают с фамилиями в сеть. Тогда рано или поздно они станут изгоями в личной и профессиональной жизни.
jblack2 25 марта 2018 | 06:41
Яшину СМИ нужны лишь для собственного положительного пиара.
А в иных случаях - ни-ни!...
prof57 25 марта 2018 | 07:00
А не надо было сдавать родную бабушку в богадельню....
midnightblues 25 марта 2018 | 07:00
Да ну
вывез бы их в лес
делов то