В Подмосковье проводятся работы по дегазации трех полигонов твердых бытовых отходов
Речь идет о свалках в Волоколамске, Балашихе и Клину. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС. Между тем, жители Волоколамска продолжают жаловаться на «нереальную вонь» с полигона «Ядрово». Об этом они пишут в своей группе во ВКонтакте.
Накануне жители Волоколамска снова вышли на протестные акции. Свалка нанесла огромный вред здоровью людей, ее нужно закрыть как можно скорее, — сказал телеканалу ВВС местный активист Валерий Игнатьев.
На этой неделе в больницу Волоколамска с жалобами на плохое самочувствие обратились десятки, а по некоторым данным более сотни, детей. Шестеро из них госпитализированы. Это связывают с выбросом свалочного газа на полигоне «Ядрово».
Комментарии2
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begly_ 25 марта 2018 | 06:30
Таки уткнулось Подмосковье и Москва в запах власти. И чем там пахнет проголосовавшие на честных выборах президента страны?
natogrek 25 марта 2018 | 07:18
begly_: Президентом и пахнет