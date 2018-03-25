В Подмосковье проводятся работы по дегазации трех полигонов твердых бытовых отходов

Речь идет о свалках в Волоколамске, Балашихе и Клину. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС. Между тем, жители Волоколамска продолжают жаловаться на «нереальную вонь» с полигона «Ядрово». Об этом они пишут в своей группе во ВКонтакте.

Накануне жители Волоколамска снова вышли на протестные акции. Свалка нанесла огромный вред здоровью людей, ее нужно закрыть как можно скорее, — сказал телеканалу ВВС местный активист Валерий Игнатьев.

На этой неделе в больницу Волоколамска с жалобами на плохое самочувствие обратились десятки, а по некоторым данным более сотни, детей. Шестеро из них госпитализированы. Это связывают с выбросом свалочного газа на полигоне «Ядрово».