Павел Грудинин все-таки сбрил усы
Таким образом бывший кандидат в президенты от КПРФ выполнил условия пари с журналистом Юрием Дудем. В качестве доказательства Грудини даже представил видео, где запечатлен процесс сбривания усов. Запись появилась накануне на сайте КПРФ. Грудинин говорит, что сдержал слово, хотя абсолютно убежден в том, что получил на выборах гораздо больше 15% голосов избирателей.
Напомню, по условию пари, которое было заключено во время интервью в феврале, предполагалось, что если кандидат наберет меньше 15%, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», если больше — журналист побреется налысо.
Комментарии1
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doomandgloom 25 марта 2018 | 05:28
Ну теперь заживём!