Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах с полигона «Ядрово»
Об этом они пишут в своей группе во ВКонтакте. Ранее сообщалось, что с вонью, которая доносится со свалки, помогут справиться аэрозольные пушки — это решение власти называли временной мерой до того, как над полигоном построят специальный купол.
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max3446 25 марта 2018 | 05:50
Внимание, срочная новость!! Ждём «АТО» в Закарпатье: Депутаты местной Рады проголосовали за импичмент Порошенко | Русская весна
Раховский городской совет принял резонансное решение на очередной сессии 22 марта. За то, чтобы обратиться к Верховной Раде Украины с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и импичмента президента Петра Порошенко проголосовало 17 из 26 депутатов горсовета.
Поддержал обращение депутатов также и мэр Рахова Виктор Медвидь. В обращении говорится о том, что отставка генпрокурора и главы МВД, а также импичмент президента должны стать ответственностью за разгон протестующих под Верховной Радой 3 марта.