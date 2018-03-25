Все школы Курганской области проверят из-за стрельбы в Шадринске

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, вернувшись из Шадринска, где провела межведомственное совещание относительно инцидента, в котором девочка стреляла из пневматики по одноклассникам. «Формально необходимые регламенты существуют, но порой только на бумаге, в отчетах», — написала омбудсмен в Фейсбуке.

На прошлой неделе в результате стрельбы, которую устроила из пневматического пистолета 13-летняя девочка, семеро детей получили синяки и ссадины. Школьница не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Пистолет она взяла дома у отца.