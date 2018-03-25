В десятках американских городов прошли «Марши за наши жизни»

Люди требовали ограничить оборот оружия, пишет New York Times. Акция в Нью-Йорке стала одной из самых многочисленных, на нее собрались 175 тысяч человек, сообщил мэр города Билл де Блазио. Всего организаторы движения анонсировали порядка 800 маршей во всех 50 штатах страны. Несколько сот крупнейших городов Канады поддержали акцию и вышли на улицы с аналогичным маршем. Одним из поводов к массовым протестам стала февральская атака в школе в Паркленде, жертвами которой стали 17 человек. Нападавшим был 19-летний Николас Круз, которого отчислили этой школы за нарушения дисциплины.