«Черная пантера» стал самым кассовым супергеройским фильмом из когда-либо снятых
Блокбастер компании Marvel собрал в прокате 624 миллиона долларов. Об этом сообщает Rolling Stone. Предыдущий рекорд принадлежал «Мстителям». В 2012 году лента собрала 623 миллиона за все время проката. Права на этот фильм также принадлежат компании Marvel. Премьера фильма о чернокожих супергероях «Черная пантера» прошла 16 февраля.
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