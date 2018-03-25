«Черная пантера» стал самым кассовым супергеройским фильмом из когда-либо снятых

Блокбастер компании Marvel собрал в прокате 624 миллиона долларов. Об этом сообщает Rolling Stone. Предыдущий рекорд принадлежал «Мстителям». В 2012 году лента собрала 623 миллиона за все время проката. Права на этот фильм также принадлежат компании Marvel. Премьера фильма о чернокожих супергероях «Черная пантера» прошла 16 февраля.