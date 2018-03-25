В центре Нью-Йорка прошла массовая демонстрация за ограничения на продажу оружия

По данным New York Post, в ней приняли участие 100 тысяч человек. Протестующие прошли от Центрального парка до Мидтауна, района на Манхэттене. На одной из сцен выступала бывшая ученица школы во Флориде, в которой произошла стрельба с 17 погибшими. Женщина заявила, что «хочет видеть перемены». Ранее сообщалось, что губернатор Флориды предложил ограничить продажу оружия людям с психически расстройствами. Президент Дональд Трамп подписал документ, ограничивающий скорострельность винтовок.