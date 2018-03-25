Сергей Женовач заявил, что никто не оказывал на него давления при назначении на пост худрука МХТ имени Чехова

Сергей Женовач заявил, что никто не оказывал на него давления при назначении на пост художественного руководителя Московского Художественного театра имени Чехова. Сейчас, по словам режиссера, «нужно просто сохранять спокойствие и трудиться». Также Женовач добавил, что «очень благодарен» ведомству за то, что его «Студия

театрального искусства» получила статус федерального театра.

Назначения Сергея Женовача после смерти Олега Табакова вызвало споры в театральной среде.