Минкульт отчитался о рекордном росте зарплат музейщиков и библиотекарей
Средняя заработная плата работников федеральных учреждений культуры с 2011 по 2017 год выросла в три раза. Об этом со ссылкой на информацию Министерства пишет ТАСС. Так, в прошлом
году в федеральных учреждениях сотрудники в среднем зарабатывали около 60 тысяч рублей ежемесячно. При этом численность работников культуры сократилась с 630 тысяч человек до полумиллиона. Одновременно увеличился конкурс в подведомственные Минкульту вузы.
25 марта в России ежегодно отмечается День работника культуры. Он был установлен указом президента Владимира Путина в 2007 году.
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