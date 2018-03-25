Минкульт отчитался о рекордном росте зарплат музейщиков и библиотекарей

Средняя заработная плата работников федеральных учреждений культуры с 2011 по 2017 год выросла в три раза. Об этом со ссылкой на информацию Министерства пишет ТАСС. Так, в прошлом

году в федеральных учреждениях сотрудники в среднем зарабатывали около 60 тысяч рублей ежемесячно. При этом численность работников культуры сократилась с 630 тысяч человек до полумиллиона. Одновременно увеличился конкурс в подведомственные Минкульту вузы.

25 марта в России ежегодно отмечается День работника культуры. Он был установлен указом президента Владимира Путина в 2007 году.