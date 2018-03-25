МЧС сообщило о дегазации трех полигонов в Подмосковье

Речь идет о свалках бытовых отходов в Волоколамске, Балашихе и Клину. Об этом сообщается на сайте Главного управления министерства по Московской области. В нем отмечается, что глава Волоколамского района утвердил «Дорожную карту» по рекультивации полигона «Ядрово». Она предусматривает проведение мероприятий по снижению воздействия полигона на окружающую среду. Ранее сообщалось, что жители Волоколамска продолжают жаловаться на «нереальную вонь» с полигона «Ядрово».