Израильские ВВС нанесли удар по базе боевиков в секторе Газа
Как передает РИА Новости со ссылкой на армию Израиля, самолеты атаковали объект на территории военного комплекса, принадлежащего террористической организации ХАМАС, в городе Рафахе на юге сектора Газа. Отмечается, что этот удар стал ответом на субботний инцидент, когда группа палестинцев проникла через разделительный забор на сторону границы Израиля и попыталась поджечь стоявшую там строительную технику. Пострадавших нет, палестинцы покинули территорию, когда туда прибыли израильские военные.
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rena1960 25 марта 2018 | 03:30
Опять гадские израильтяне мешают добрым палестинцам жить не разбоем и шантажом...