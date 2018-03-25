Израильские ВВС нанесли удар по базе боевиков в секторе Газа

Как передает РИА Новости со ссылкой на армию Израиля, самолеты атаковали объект на территории военного комплекса, принадлежащего террористической организации ХАМАС, в городе Рафахе на юге сектора Газа. Отмечается, что этот удар стал ответом на субботний инцидент, когда группа палестинцев проникла через разделительный забор на сторону границы Израиля и попыталась поджечь стоявшую там строительную технику. Пострадавших нет, палестинцы покинули территорию, когда туда прибыли израильские военные.