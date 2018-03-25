В американском городе Элизабет-Сити продолжаются споры об установке памятника советским летчикам
В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) продолжаются споры об установке памятника советским летчикам. Они погибли во время Второй мировой войны в ходе совместной операции с ВВС США. Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, поскольку монумент создавался на российские деньги, местные власти заподозрили в нем своего рода троянского коня, таящего реальную угрозу для населения.
Установка памятника весом в 25 тонн, отлитого по заказу Минобороны России, была согласована с руководством Элизабет-Сити в прошлом году. Россия полностью брала на себя расходы по его установке, а городская администрация, в свою очередь, собиралась благоустроить парк, где должен был появиться монумент. Однако теперь американская сторона резко изменила свою позицию.
Комментарии2
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diadiadisya 25 марта 2018 | 03:37
Не шейте ливреи евреям...
Поставьте этот памятник в России.
К нему будут ненасильственно цветы приносить ...
begly_ 25 марта 2018 | 03:51
Надо взять пошлину с России за 25 тонн ввезенного железа и дать недельный срок, чтобы расплавили.