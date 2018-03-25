Журнал TIME поместил на обложку фото Владимира Путина с короной на голове

Она сопровождается крупной надписью «Восходящий царь», а также анонсами двух материалов. Один из них — колонка Иена Бреммера под названием «Почему Россия продолжает тонуть», а второй — статья Михаила Зыгаря «Как Владимир Путин намерен остаться на вершине». Этот номер должен выйти в продажу 2 апреля. Такая версия обложки будет представлена для разных регионов мира, кроме американской: в США читатели увидят на обложке студентов, которые борются со стрельбой в школах.

В материале говорится, что формально нынешний шестилетний срок должен стать для Путина последним, однако никто из его приближенных не верит в то, что в 2024 году Россия получит нового президента. "