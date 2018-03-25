Журнал TIME поместил на обложку фото Владимира Путина с короной на голове
Она сопровождается крупной надписью «Восходящий царь», а также анонсами двух материалов. Один из них — колонка Иена Бреммера под названием «Почему Россия продолжает тонуть», а второй — статья Михаила Зыгаря «Как Владимир Путин намерен остаться на вершине». Этот номер должен выйти в продажу 2 апреля. Такая версия обложки будет представлена для разных регионов мира, кроме американской: в США читатели увидят на обложке студентов, которые борются со стрельбой в школах.
В материале говорится, что формально нынешний шестилетний срок должен стать для Путина последним, однако никто из его приближенных не верит в то, что в 2024 году Россия получит нового президента. "
Комментарии4
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salut__521 25 марта 2018 | 03:17
А краше - корона на голове, голова на колу, кол на кремлевской стене...
gonduras_on_kolima 25 марта 2018 | 03:39
salut__521: Если быть точным, то корона на плеши.
У Филатова было так:
Только сдвинь корону набок,
Чтоб не висла на ушах.
Карлику нужно наоборот - сдвигать корону на ухо, чтобы не соскользнула с потной плеши.
Можно проконсультироваться у Гундяя - у них митру насаживают с натягом, хрен потом сымешь просто так.
Ну ничего, сцарь может в короне и поспать.
Даже если это не корона, а скорей коронка - протез на плеши.
tks 25 марта 2018 | 03:18
Хавайте Пу-на, жрите Пу-на, наслаждайтесь Пу-Ной...
svenik 25 марта 2018 | 03:28
Корона есть...а мозг мертв 18 лет . вата там