Рамзан Кадыров опубликовал фото с подозреваемым в причастности к заказным убийствам

Снимок появился на странице главы Чечни во «ВКонтакте», пишет «Новая газета». Речь идет о бывшем советнике чеченского лидера Шаа Турлаеве, который числится в федеральном и международном розыске. Его, в частности, подозревают в причастности к убийству в 2008 году депутата Госдумы Руслана Ямадаева, а также к убийству в 2010 году бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова. Кроме того, Турлаева называют организатором покушения на убийство политика Исы Ямадаева. На видеозаписи также присутствует бывший бригадный генерал Магомед Хамбиев, служивший под руководством президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова. Турлаев, как отмечают журналисты, работал у Масхадова начальником охраны. «Лучшие из лучших», — произносит Кадыров за кадром, показывая своих знакомых.