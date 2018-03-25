Швейцарец Роджер Федерер не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Майами
Первая ракетка мира уступил австралийцу Танаси Коккинакису со счетом 6:3, 3:6, 6:7. Теннисисты провели на корте два часа 24 минуты. В следующем круге Коккинакис сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.
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zemljanka 25 марта 2018 | 02:50
"Не всегда коту масленница".
И у великих спортсменов бывают провалы.