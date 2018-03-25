Победительница первого конкурса «Евровидение» Лиз Ассиа скончалась на 95-м году жизни
Она умерла в одной из больниц Цюриха. Об этом говорится на официальном сайте международного песенного конкурса. Популярность швейцарской певице принесла победа на конкурсе в Лугано 1956 года, где она выступила с песней Refrain.
Комментарии2
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ltvjrhfn1 25 марта 2018 | 02:22
пока нет никаких данных что первую победительницу отравил Путин или это сделали по его личному указанию русские шпионы.
zemljanka 25 марта 2018 | 02:33
Мир ей. В Вечности.