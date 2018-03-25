В Москве в рамках всемирной акции «Час Земли» сэкономлено почти 28,5 МВт/ч электроэнергии

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Накануне на час была отключена художественная подсветка на 1900 знаковых московских зданиях и объектах, включая Кремль, сталинские высотки, храм Христа Спасителя, Большой театр, здание Госдумы и Совета Федерации. За все время проведения акции в России удалось сэкономить 113 мегаватт-часов электроэнергии. Это суточное потребление среднего российского города.

«Час Земли» — глобальная экологическая акция, которая проводится Всемирным фондом дикой природы для привлечения внимания к климатическим проблемам. Участники акции в одно и то же время на час выключают в домах свет и электроприборах, а на крупных зданиях гасят внешнюю подсветку.