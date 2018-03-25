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02:07, 25 марта 2018

Глава КПРФ Геннадий Зюганов похвалил Павла Грудинина за то, что тот сдержал слово и сбрил усы

Глава КПРФ Геннадий Зюганов похвалил Павла Грудинина за то, что тот сдержал слово и сбрил усы. В интервью kp.ru политик назвал бывшего кандидата в президенты от партии «настоящим мужчиной», заметив, что «усы вырастут новые». «А если у тебя — ни мужества, ни совести нет — это уже никогда не появится», — сказал Зюганов, когда его спросили, видел ли он Грудинина без усов. Глава коммунистической партии при этом подчеркнул, что он рекомендовал Грудинину не сбривать усы, так как «у него все равно умыкнули голоса».
Напомню, Грудинин поспорил в эфире с журналистом Юрием Дудем, что если наберет меньше 15% на выборах, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», если больше — журналист побреется налысо. Накануне на сайте КПРФ появилось видео, на котором Грудинин сбривает усы.

Комментарии

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zemljanka 25 марта 2018 | 02:25

"Настоящий полковник".
Жалкие.

ostapbey 25 марта 2018 | 02:30

zemljanka: глава какой книги?
Или романа. Вот предыдущий генсек хоть и не был ни головой, ни главой а книги писал. Повелением бров. И бровей даже.

ostapbey 25 марта 2018 | 02:26

Глава рад что не голову главе сбрил а всего лишь усы?
Так и глава тоже сбрил.
Фирменную бородавку.
На носу. Даже.

sceptik 25 марта 2018 | 02:39

Что за бред?!

serg2010 25 марта 2018 | 02:41

Детский сад. Ленин сбривал усы только для конспирации.

ludvig14 25 марта 2018 | 02:48

Грудинин! уважаю! усы действительно вырастут,

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