Глава КПРФ Геннадий Зюганов похвалил Павла Грудинина за то, что тот сдержал слово и сбрил усы. В интервью kp.ru политик назвал бывшего кандидата в президенты от партии «настоящим мужчиной», заметив, что «усы вырастут новые». «А если у тебя — ни мужества, ни совести нет — это уже никогда не появится», — сказал Зюганов, когда его спросили, видел ли он Грудинина без усов. Глава коммунистической партии при этом подчеркнул, что он рекомендовал Грудинину не сбривать усы, так как «у него все равно умыкнули голоса».

Напомню, Грудинин поспорил в эфире с журналистом Юрием Дудем, что если наберет меньше 15% на выборах, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», если больше — журналист побреется налысо. Накануне на сайте КПРФ появилось видео, на котором Грудинин сбривает усы.