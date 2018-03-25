«Угрожавшая» губернатору Московской области Андрею Воробьеву девочка стала членом инициативной группы по «Ядрово»
«Угрожавшая» губернатору Московской области Андрею Воробьеву девочка стала членом инициативной группы по мусорному полигону «Ядрово». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на активистов. По их словам, они вместе с исполняющим обязанности главы Волоколамского района Андреем Вихаревым пришли на территорию свалки и осматривали старую карту полигона и новую. На кадрах, снятых в минувшую среду, когда Воробьев пришел на встречу с протестующими в Волоколамске, видно, как стоявшая рядом девочка показывает на губернатора, а потом, глядя на него, угрожающе проводит ребром ладони по горлу. После этого, она стала популярна в интернете.
Комментарии4
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zemljanka 25 марта 2018 | 02:16
Девочка сказала жестами - вы нас убиваете.
Эхо несет пургу (с).
ostapbey 25 марта 2018 | 02:16
Навалят дети и наваляют!!
И без Навального..!даже.
cat 25 марта 2018 | 02:18
Энтузиасты готовят новое дело о покушении та убийство? Жест обычно применяется вместо выражения "сыт по горло"
rena1960 25 марта 2018 | 02:43
Жест рукой по горлу означает:во,как достал своим враньём...,только-то...Не будем рассматривать этот характерный жест...людьми других конфессий...