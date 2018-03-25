«Угрожавшая» губернатору Московской области Андрею Воробьеву девочка стала членом инициативной группы по «Ядрово»

«Угрожавшая» губернатору Московской области Андрею Воробьеву девочка стала членом инициативной группы по мусорному полигону «Ядрово». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на активистов. По их словам, они вместе с исполняющим обязанности главы Волоколамского района Андреем Вихаревым пришли на территорию свалки и осматривали старую карту полигона и новую. На кадрах, снятых в минувшую среду, когда Воробьев пришел на встречу с протестующими в Волоколамске, видно, как стоявшая рядом девочка показывает на губернатора, а потом, глядя на него, угрожающе проводит ребром ладони по горлу. После этого, она стала популярна в интернете.