Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах с полигона «Ядрово»
Об этом они пишут в своей группе во ВКонтакте. Ранее сообщалось, что с вонью, которая доносится со свалки, помогут справиться аэрозольные пушки — это решение власти называли временной мерой до того, как над полигоном построят специальный купол.
Комментарии11
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ostapbey 25 марта 2018 | 02:19
Обещаного три года ждут..!
А тут целых шесть нужно ждать.
Следующей предвыборной кампании.
Даже.
sergeev67 25 марта 2018 | 02:28
Ничего не поможет. Даже купол не поможет. Это же газ все-таки. А куда ему деваться то? Он завсегда течь найдет. Хоть бы и через какие-то пустоты в земле.
Герметично такую площадь не накрыть. Тем более, что там на 360 градусов это делать надо.
captain_ 25 марта 2018 | 02:43
Русские, всё! НЭП кончился.
Начался военный путинизм...
zemljanka 25 марта 2018 | 02:20
Сочувствие.
Носите медицинские маски. Так ходят японцы в эпидемию гриппа.
danko1 25 марта 2018 | 02:23
zemljanka: Тут маски не помогут, противогазы нужны.
zemljanka 25 марта 2018 | 02:28
danko1: Согласна. Но смогут ли всех, особенно детей, обеспечить?
sergirusso 25 марта 2018 | 02:29
А что сделает Плешивый? Перенесет свалку в другой город? И уже жители другого города будут задыхаться, и другого мэра надо будет увольнять. Так и будет эта свалка снимать руководство, и самого Плещивца ...
tks 25 марта 2018 | 02:33
С аэрозолью, если запах не рассеивается, только еще больше вонизма...
Символично, "выборы" Узурпатора на фоне свалочного газа... Владимир Владимирович Путин-Ядров...
don_ballon 25 марта 2018 | 02:44
Помойка. Ядрово не полигон, это помойка. Волоколамцы. вы живёте не у полигона, а у помойки. Назовите вещи своими именами для начала. Если в России над всеми помойками выстроить купола, то их будет как бункеров в коммунистической Албании. Можно ли превратить в помойку самую большую страну в мире? Вопрос риторический. Всё экологически чистое и живописное уже за заборами. Хотите увидеть-купите дрон как у Навального.
salut__521 25 марта 2018 | 02:46
Хорошо от газу помогают косы, вилы, красные петушки...
timber_head 25 марта 2018 | 02:51
"Вот растаяли помойки, значит всё - пришла весна". Ужас ситуации заключается в том, что проблемы с этой свалкой начались ещё когда на улице было ниже нуля. А впереди весна и лето.