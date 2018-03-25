Павел Грудинин все-таки сбрил усы

Таким образом бывший кандидат в президенты от КПРФ выполнил условия пари с журналистом Юрием Дудем. В качестве доказательства Грудини даже представил видео, где запечатлен процесс сбривания усов. Запись появилась накануне на сайте КПРФ. Грудинин говорит, что сдержал слово, хотя абсолютно убежден в том, что получил на выборах гораздо больше 15% голосов избирателей.

Напомню, по условию пари, которое было заключено во время интервью в феврале, предполагалось, что если кандидат наберет меньше 15%, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», если больше — журналист побреется налысо.