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01:07, 25 марта 2018

Павел Грудинин все-таки сбрил усы

Таким образом бывший кандидат в президенты от КПРФ выполнил условия пари с журналистом Юрием Дудем. В качестве доказательства Грудини даже представил видео, где запечатлен процесс сбривания усов. Запись появилась накануне на сайте КПРФ. Грудинин говорит, что сдержал слово, хотя абсолютно убежден в том, что получил на выборах гораздо больше 15% голосов избирателей.
Напомню, по условию пари, которое было заключено во время интервью в феврале, предполагалось, что если кандидат наберет меньше 15%, то сбреет усы, без которых его «никто никогда не видел», если больше — журналист побреется налысо.

Комментарии

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tks 25 марта 2018 | 01:15

— Я тебя тоже не сразу узнал…
— Да?
— Угу! Ты зачем усы сбрил?
— Что?
— Я говорю — зачем усы сбрил, дурик?
— У кого?
— Простите, с кем имею честь?
— Лодыженский, Евгений Николаевич, школьный друг этого дурика! Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил?
— Усы? Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы. У нас очень мало времени. Пей!
— Сеня?! [со смехом] Вы уж простите, ну… Обознался. Вот усы вам — вылитый Володька Трынкин, вылитый!
— Товарищ, у Вас когда самолёт?
— Ой! Да, пора. Ну, будете у нас на Колыме!.. [жмёт руку Горбункову, Козодоев давится и кашляет] …будете у нас на Колыме — милости просим! [жмёт руку Козодоеву]
— Нет, уж лучше Вы к нам!

© из к/ф "Бриллиантовая рука"

drillerthriller 25 марта 2018 | 01:16

Патрик оргазмирует.

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