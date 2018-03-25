Информация об угрозе взрыва в клубе «Бруклин холл» в Москве не подтвердилась
Оперативники проверили заведение после анонимного сообщения, сообщили ТАСС в экстренных службах. Из клуба, где был назначен концерт группы «Буерак», эвакуировали 500 человек.
Ранее неизвестные сообщили о минировании Торгового центра «Охотный ряд» на Манежной площади. Причем, это происходит уже вторую субботу подряд. Угроза также не подтвердилась.
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