Информация об угрозе взрыва в клубе «Бруклин холл» в Москве не подтвердилась

Оперативники проверили заведение после анонимного сообщения, сообщили ТАСС в экстренных службах. Из клуба, где был назначен концерт группы «Буерак», эвакуировали 500 человек.

Ранее неизвестные сообщили о минировании Торгового центра «Охотный ряд» на Манежной площади. Причем, это происходит уже вторую субботу подряд. Угроза также не подтвердилась.