Президент Италии Серджо Маттарелла попросил премьер-министра Паоло Джентилони продолжать исполнять свои обязанности

Президент Италии Серджо Маттарелла попросил подавшего в отставку премьер-министра Паоло Джентилони продолжать исполнять свои обязанности. Это необходимо для завершения текущих дел. Об этом говорится в сообщении канцелярии Квиринальского дворца. Отставка главы правительства стала формальным шагом, связанным с началом работы нового парламента, образованного после выборов 4 марта.