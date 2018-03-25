Президент Италии Серджо Маттарелла попросил премьер-министра Паоло Джентилони продолжать исполнять свои обязанности
Президент Италии Серджо Маттарелла попросил подавшего в отставку премьер-министра Паоло Джентилони продолжать исполнять свои обязанности. Это необходимо для завершения текущих дел. Об этом говорится в сообщении канцелярии Квиринальского дворца. Отставка главы правительства стала формальным шагом, связанным с началом работы нового парламента, образованного после выборов 4 марта.
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