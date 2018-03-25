ВВС США нанесли авиаудар близ города Убари в южной части Ливии
Убиты «два террориста», сообщает Reuters со ссылкой на Африканское командование американских вооруженных сил. Бомбардировка была скоординирована с Правительством национального единства, которое базируется в Триполи. Подчеркивается, что в результате удара никто из гражданских лиц не убит.
Комментарии2
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tks 25 марта 2018 | 01:12
Интересно сравнить стоимость этих авиаударов со стоимостью уничтоженных ими ничтожеств.
dusia08 25 марта 2018 | 01:18
tks: Отравить было бы дешевле.