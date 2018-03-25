Президент США Дональд Трамп готов выслать из страны десятки российских дипломатов

Окончательное решение может быть объявлено в ближайший понедельник. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации агентства, Трам согласился с рекомендацией советников, но прежде хочет быть уверен, что европейские союзники предпримут аналогичные шаги. Пресс-секретарь Белого дома отказался от комментариев. Его заместитель сказал, что «Соединенные Штаты решительно поддерживают Великобританию, осуждая возмутительные действия России».

Телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщал, что Совет нацбезопасности США рекомендовал Трампу выслать несколько российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ, работавшего на британскую разведку, Сергея Скрипаля.