США уже в ближайший понедельник могут объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов

По сведениям Блумберг, это будет сделано в знак солидарности с Великобританией в связи с делом Сергея Скрипаля. Агентство отмечает, что президент США согласился с доводами своих советников Трамп обсуждал возможные шаги Вашингтона в ответ на отравление в Солсбери с послом США в России Джоном Хантсманом, министрами финансов, торговли, юстиции и обороны, а также с представителями спецслужб. Россия продолжит развивать доброжелательные отношения с другими странами, но президент никому не позволить злоупотреблять этой добротой. Об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Конструктивный диалог во внешней политике будет выстраиваться в настолько продвинутой форме, насколько к этому готовы сами страны, добавил Дмитрий Песков.