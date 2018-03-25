США уже в ближайший понедельник могут объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов
По сведениям Блумберг, это будет сделано в знак солидарности с Великобританией в связи с делом Сергея Скрипаля. Агентство отмечает, что президент США согласился с доводами своих советников Трамп обсуждал возможные шаги Вашингтона в ответ на отравление в Солсбери с послом США в России Джоном Хантсманом, министрами финансов, торговли, юстиции и обороны, а также с представителями спецслужб. Россия продолжит развивать доброжелательные отношения с другими странами, но президент никому не позволить злоупотреблять этой добротой. Об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Конструктивный диалог во внешней политике будет выстраиваться в настолько продвинутой форме, насколько к этому готовы сами страны, добавил Дмитрий Песков.
Комментарии9
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nikitin43 25 марта 2018 | 00:22
совсем недавно целый хоровод высылали за пользование фонда нищих сша , накапливается регулярно нищета дипломатическая из расеи .
nikitin43 25 марта 2018 | 00:24
nikitin43: уважаемые дипломаты поедете в расею - не забудьте флаги , чемоданы поди не забываете и просьба к ТВ покажите флаги и чемоданы беженцев на родину.
shplint_04 25 марта 2018 | 00:34
А мы в ответ пошлём к ним "Посейдон" и будем харассить эховских сисек.
nikitin43 25 марта 2018 | 00:39
nikitin43: к сожалению после оккупации крыма последствия легко прогнозировались и избежать их невозможно никакими силами , нарушение границ послевоенной европы военной силой мог только дурак не играющий в шахматы . каждый последующий ход только усугублял ситуацию . теперь и европа не может включить задний ход .
navsegda 25 марта 2018 | 00:25
Вата , ну если пиндосы ураги , то на фиг вам там дипломаты , чего злитесь то ? Радоваться должны , на вас не угодишь
polba 25 марта 2018 | 00:36
navsegda: А кто злится-то? Ну вышлют в ответ столько же "дипломатов" американских. Ну проблемы с финансированием у местных подпиндосников возникнут.... ну вы в курсе...
mikhail_spb_ 25 марта 2018 | 00:27
Вот!
Пескоструй сообщил о доброте нацдилера, развеяв клевету злопыхателей о его злобе и мстительности!
Но поможет ли доброта нацдилера совершить мощный технологический прорыв, когда Отчизна находится в сжимающемся кольце врагов?
davi__koloradov 25 марта 2018 | 00:28
"Высылка" рашковатных "дипломатов" туалетными тряпками.
mercer57 25 марта 2018 | 00:53
рашку пинают как дохлую лошадь...)))