В Латвии сегодня отмечают День памяти жертв коммунизма

По всей стране пройдут мемориальные церемонии, концерты и киносеансы.

Сотни человек в Риге планируют принять участие в шествии от Музея оккупации к памятнику Свободы. Здесь пройдет торжественная смена караула и возложение цветов. В самом музее откроется фотовыставка, посвященная жертвам коммунистического строя. Память погибших почтят и на железнодорожных станциях, откуда в сороковых годах прошлого века в Сибирь на спецпоселение выезжали латышские семьи.

По некоторым подсчетам, в период с 1941 по 1951 из страны могло было депортировано более 60 тысяч человек. Сейчас в Латвии насчитывается несколько сотен памятных мест, посвященных депортированным, и реальных мест захоронений жертв репрессий.

Всего в Латвии четыре официально отмечаемых дня памяти жертв коммунизма и нацизма.