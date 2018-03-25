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00:08, 25 марта 2018

В Латвии сегодня отмечают День памяти жертв коммунизма

По всей стране пройдут мемориальные церемонии, концерты и киносеансы.
Сотни человек в Риге планируют принять участие в шествии от Музея оккупации к памятнику Свободы. Здесь пройдет торжественная смена караула и возложение цветов. В самом музее откроется фотовыставка, посвященная жертвам коммунистического строя. Память погибших почтят и на железнодорожных станциях, откуда в сороковых годах прошлого века в Сибирь на спецпоселение выезжали латышские семьи.
По некоторым подсчетам, в период с 1941 по 1951 из страны могло было депортировано более 60 тысяч человек. Сейчас в Латвии насчитывается несколько сотен памятных мест, посвященных депортированным, и реальных мест захоронений жертв репрессий.

Всего в Латвии четыре официально отмечаемых дня памяти жертв коммунизма и нацизма.

Комментарии

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kottigr1 25 марта 2018 | 00:11

За всю историю существования России, никто не смог уничтожить её жителей больше, чем их уничтожили палачи ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ....

etofeasko 25 марта 2018 | 00:18

kottigr1:
меньше лозунгов и популизма, прокладка.

kottigr1 25 марта 2018 | 00:20

etofeasko: Путинских глистов тошнит ? ..

etofeasko 25 марта 2018 | 00:21

kottigr1:
выпердыш, а с чего ты взял что я хотя бы голосовал за Путина?

kottigr1 25 марта 2018 | 00:24

etofeasko: Путину даже не нужно, что бы его глисты за него голосовали.. Он и без них на выборах себя прекрасно назначает.
Главное, что бы тебя устраивала его прямая кишка..

etofeasko 25 марта 2018 | 00:31

kottigr1:
всегда знал что тема прямой кишки и рваного сфинктера близка либералам блпгодаря прежде всего их ориентации.
бггг, голубец, бггг

kottigr1 25 марта 2018 | 00:40

etofeasko: Гораздо важнее как Вы воспринимаете предмет.. Вы вот в прямой кишке находите своё, а для меня это всего лишь часть организма..
Вы наверное и глядя на лопату думаете о геях ?

nanaryfive 25 марта 2018 | 00:18

kottigr1: Слава сс хайль хитлер.

kottigr1 25 марта 2018 | 00:28

nanaryfive:
Лента полосатая..
Береги её:
Она ведь с лентой Власова
Цвета одного.
Вновь под триколором
В бой идут войска,
Как за Вермахт бились
их деды из РОА.. !

kdv75 25 марта 2018 | 00:36

kottigr1: А вам же пофиг как лента полосата.
Так власовцы
Эдак колорады.
Вам даже пофиг, что латыши приняли самое активное участие в становлении большевизма в России.
А то что же вы не говорите, что в белой гвардии под нашивками РОА в бой прадеды шли

kottigr1 25 марта 2018 | 00:43

kdv75: в белой гвардии под нашивками РОА в бой прадеды шли..
-----------------------------------------------------------
Шли в Гражданскую.. Брат на брата... Убивать восставших голодранцев. Потом так же плечом к плечу уже с фашистами, шли убивать советских людей..

kdv75 25 марта 2018 | 00:39

kottigr1: А Батый, кто врет?

kottigr1 25 марта 2018 | 00:46

kdv75: А вот при Батые была Киевская Русь, если бы Вы уроки по "Истории" не прогуливали, то знали бы и это..

mikhail_spb_ 25 марта 2018 | 00:12


А в России, которая пострадала от комуняк больше всех стран, празднуют дни чекиста, вертухая и энкавэдэшника.
А об их жертвах и не вспоминают.

etofeasko 25 марта 2018 | 00:13

Факельные фигуры в виде свастики приветствуются.

jekajeka 25 марта 2018 | 00:16

Празднуем вместе с вами!

polba 25 марта 2018 | 00:17

Хм... Это они Латышских Стрелков поминают что ли?
Оригинальненько так.

kdv75 25 марта 2018 | 00:30

День памяти жертв латышских стрелков они отмечают

ostapbey 25 марта 2018 | 00:35

И кто победил в войне Латвии с СССР?
Латвия то есть и не чихает даже..

sneg1111 25 марта 2018 | 00:40

Будут оплакивать Ваффен СС, которых коммунисты уничтожили.
Чуть не забыл, евреев уничтоженных в декабре 41 года. Пусть не стесняются оплакивать.

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