В Белоруссии сегодня пройдут акции, приуроченные к неофициальному празднику «День воли»
Власти не разрешили оппозиционерам провести шествия в крупных городах, но согласовали концерт в Минске.
В этом году «День Воли» контрастирует с прошлогодним. В 2017-м власти «отметили» его выводом в центр Минска подразделений ОМОН с оружием, тяжелой техникой и задержаниями большого числа оппозиционеров. Кроме большого концерта и митинга, сегодня в Минске запланирован ряд мероприятий с участием представителей властей. Многие государственные ведомства предостерегли своих сотрудников от участия в любого рода мероприятиях оппозиции. Минский горисполком отказал по всем заявкам и просьбам на проведение шествий. Их в мэрию подавали представители Белорусского национального конгресса и Белорусского народного фронта. Негласно акции Дня воли считаются оппозиционными, в прошлом году они закончились многочисленными задержаниями. Однако в этом году дата совпала со столетием образования Белорусской народной республики и власти оказались несколько более лояльны. Тем не менее, по линии МЧС и других силовых ведомств были разосланы телефонограммы с указанием сотрудникам воздержаться от участия даже в согласованном концерте. Тем не менее, городские власти пообещали обеспечить безопасность, медицинскую помощь и уборку территории по завершении праздника. Омрачают его превентивные задержания некоторых оппозиционных активистов, входивших в оргкомитет по празднованию 100-летия БНР.
Митинг-концерт начнется в час дня по местному времени. По словам организаторов, в нем ожидается участие не менее 20 тысяч человек.
Комментарии11
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alexander25101977 25 марта 2018 | 00:11
Мир заживёт, когда избавится от диктаторских режимов.
kottigr1 25 марта 2018 | 00:16
alexander25101977:
Хто ты гэткі?
— Свой, тутэйшы.
Чаго хочаш?
— Долі лепшай.
Якой долі?
— Хлеба, солі.
А што болей?
— Зямлі, волі.
Дзе радзіўся?
— Ў сваёй вёсцы.
Дзе хрысціўся?
— Пры дарожцы.
Чым асвенчан?
— Кроўю, потам.
Чым быць хочаш?
— Не быць скотам.
(Янка Купала)
etofeasko 25 марта 2018 | 00:43
kottigr1:
Я́нка Купа́ла (настоящее имя Ива́н Домини́кович Луце́вич, белор. Іва́н Даміні́кавіч Луцэ́віч - Классик белорусской литературы. Народный поэт БССР (1925). Академик АН БССР (1928) и АН УССР (1929). Лауреат Сталинской премии первой степени (1941).
Сталинской премии?
Ты кого цитируешь, выстирок либеральный?
kottigr1 25 марта 2018 | 00:49
etofeasko: Янка Купала написал это стихотворение в 1908 году.. Ну какая тогда к черту могла быть сталинская премия .. !?
etofeasko 25 марта 2018 | 00:50
kottigr1:
а потом воли уже не хотел и лег под кровавый рЫжим?
сильный видать был и волевой.
бгггг
kottigr1 25 марта 2018 | 00:57
etofeasko: Так ведь премии ему давали потому что он был любимцем народа, а не за лояльность.
Отношения между белорусским поэтом и советской властью складывались отнюдь не безоблачно. Не всё казалось таким однозначным: в течение десятилетия (с начала 1920-х до начала 1930-х) Янка Купала был вынужден, без всякого преувеличения, пройти через множество страданий. Сперва последовало несправедливое обвинение в неблагонадёжности, в советских СМИ по указанию обвинителей свыше началась методичная травля поэта. Поэт не избежал длительных, изнурительных допросов в ГПУ, попытки самоубийства. До сих пор не умолкают слухи о том, что смерть могла оказаться неслучайной, выдвигались версии о самоубийстве или убийстве с участием спецслужб. По одной из версий, в момент гибели поэта с ним видели женщину. Якобы это была Павлина Мядёлка: подруга юности, первая исполнительница роли Павлинки, агент ГПУ.
contador 25 марта 2018 | 00:21
Правильное название-"День воя"
bozk 25 марта 2018 | 00:26
Хотя бы один день воли в году
solonko 25 марта 2018 | 00:58
Если за свободу, значит - против России. По определению. Автоматически.
polit_person 25 марта 2018 | 01:14
solonko: Даже солнце садится на западе на зло России. По определению. Автоматически.
polit_person 25 марта 2018 | 01:11
В Белоруссии сегодня люди будут отдыхать, заниматься спортом, есть шашлыки и пить водочку в ресторанах и на дачах. Выходные. Только кучка неудовлетворенных лопухов будут тупо бродить и горлопанить, сгорая в собственной желчи.