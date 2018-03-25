В Белоруссии сегодня пройдут акции, приуроченные к неофициальному празднику «День воли»

Власти не разрешили оппозиционерам провести шествия в крупных городах, но согласовали концерт в Минске.

В этом году «День Воли» контрастирует с прошлогодним. В 2017-м власти «отметили» его выводом в центр Минска подразделений ОМОН с оружием, тяжелой техникой и задержаниями большого числа оппозиционеров. Кроме большого концерта и митинга, сегодня в Минске запланирован ряд мероприятий с участием представителей властей. Многие государственные ведомства предостерегли своих сотрудников от участия в любого рода мероприятиях оппозиции. Минский горисполком отказал по всем заявкам и просьбам на проведение шествий. Их в мэрию подавали представители Белорусского национального конгресса и Белорусского народного фронта. Негласно акции Дня воли считаются оппозиционными, в прошлом году они закончились многочисленными задержаниями. Однако в этом году дата совпала со столетием образования Белорусской народной республики и власти оказались несколько более лояльны. Тем не менее, по линии МЧС и других силовых ведомств были разосланы телефонограммы с указанием сотрудникам воздержаться от участия даже в согласованном концерте. Тем не менее, городские власти пообещали обеспечить безопасность, медицинскую помощь и уборку территории по завершении праздника. Омрачают его превентивные задержания некоторых оппозиционных активистов, входивших в оргкомитет по празднованию 100-летия БНР.

Митинг-концерт начнется в час дня по местному времени. По словам организаторов, в нем ожидается участие не менее 20 тысяч человек.