Никакого письма президенту России от труппы МХТ им. А. П. Чехова не существует
Об этом заявил ТАСС и.о. директора театра Юрий Кравец. Таким образом он прокомментировал информацию МК о том, что труппа отказалась подписывать коллективное письмо Путину в связи с назначением Сергея Женовача худруком театра. Издание сообщило, что артисты, якобы, просили утвердить в этой должности Константина Хабенского. По словам и.о. директора, никакой травли Женовача со стороны МХТ нет, сегодняшний сбор труппы был посвящен исключительно информированию коллектива о том, что министр культуры назначил худруком Сергея Женовача. Сам Женовач на собрании не присутствовал.
Комментарии2
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malanoff 25 марта 2018 | 00:11
Дать или не дать , вот в чём вопрос...
val_9 25 марта 2018 | 00:14
Кравец - он "Саратовский"))