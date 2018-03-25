Никакого письма президенту России от труппы МХТ им. А. П. Чехова не существует

Об этом заявил ТАСС и.о. директора театра Юрий Кравец. Таким образом он прокомментировал информацию МК о том, что труппа отказалась подписывать коллективное письмо Путину в связи с назначением Сергея Женовача худруком театра. Издание сообщило, что артисты, якобы, просили утвердить в этой должности Константина Хабенского. По словам и.о. директора, никакой травли Женовача со стороны МХТ нет, сегодняшний сбор труппы был посвящен исключительно информированию коллектива о том, что министр культуры назначил худруком Сергея Женовача. Сам Женовач на собрании не присутствовал.