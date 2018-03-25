Замминистра культуры Александр Журавский назвал слухами свое назначение на пост директора МХТ

В интервью «Эхо Москвы» он сказал, что информация на этот счет безосновательна и нелепа.

Ранее в телеграмм-каналах появилась информация, что Журавский станет директором МХТ. После смерти Олега Табакова в театре освободились должности и худрука и директора.