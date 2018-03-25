Замминистра культуры Александр Журавский назвал слухами свое назначение на пост директора МХТ
В интервью «Эхо Москвы» он сказал, что информация на этот счет безосновательна и нелепа.
Ранее в телеграмм-каналах появилась информация, что Журавский станет директором МХТ. После смерти Олега Табакова в театре освободились должности и худрука и директора.
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