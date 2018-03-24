Оппозиционный политик Илья Яшин утверждает, что его 84-летнюю бабушку в пансионате донимают журналисты. Происходящее он характеризует как травлю, к которой вслед за изданием Life подключились другие телеканалы. Накануне Life сообщил, что Яшин отправил бабушку в приют, чтобы пользоваться ее московской квартирой". Аналогичные сюжеты вышли на НТВ и ТВЦ.

В интервью «Эху» Яшин сказал, что теперь ясно, что это не разовый вброс, а большая информационная кампания, за которой стоит мэрия Москвы, которая хочет дискредитировать его в преддверии выборов мэра.