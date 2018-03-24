Илья Яшин утверждает, что его 84-летнюю бабушку в пансионате донимают журналисты
Оппозиционный политик Илья Яшин утверждает, что его 84-летнюю бабушку в пансионате донимают журналисты. Происходящее он характеризует как травлю, к которой вслед за изданием Life подключились другие телеканалы. Накануне Life сообщил, что Яшин отправил бабушку в приют, чтобы пользоваться ее московской квартирой". Аналогичные сюжеты вышли на НТВ и ТВЦ.
В интервью «Эху» Яшин сказал, что теперь ясно, что это не разовый вброс, а большая информационная кампания, за которой стоит мэрия Москвы, которая хочет дискредитировать его в преддверии выборов мэра.
Комментарии11
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etofeasko 24 марта 2018 | 23:13
\\что его 84-летнюю бабушку в пансионате донимают журналисты\\
Илюша таки дурачок, сказал бы что домогаются, а не донимают - это сейчас в тренде, хайпово, так никто не поведтся.
liberal_vulgaris 24 марта 2018 | 23:46
etofeasko: Тогда придется сказать кто домогается. Наш илюха в последнее время разругался со всей московской демшизой. Только навальный с миловым пока привечают дегенерата-недомерка яшина
polit_person 24 марта 2018 | 23:14
Домогаются что ли? За лобок хватают? Яшин решил присоединиться к харассменту?
gregor 24 марта 2018 | 23:18
Илья держитесь ,вы смелый и сильный политик .
Здоровье Вашей Бабушке .
kom01 24 марта 2018 | 23:21
gregor: В доме престарелых?
s_talker002 24 марта 2018 | 23:32
Великий революционер родную бабку сдал в дом престарелых, а теперь говорит что до нее домогаются.
Безнравственная личность этот Яшин.
oleg_andreevich 24 марта 2018 | 23:46
s_talker002: polit_person: etofeasko: встали в колонну друг за дружкой и пошли нахрен.
mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 23:37
Для жуликов, воров и бандитов нет ничего святого: они не то, что чужую бабушку будут донимать, они своих родных матерей продадут ради сохранения своей власти.
sir_sar 24 марта 2018 | 23:40
Пансионат - это дом престарелых?
liberal_vulgaris 24 марта 2018 | 23:42
Не знаю как на счет травли, но бабушка действительно в доме престарелых, а яшин присвоил ее квартиру. Хомячки должны знать правду о своих вождях :)
wasielna 24 марта 2018 | 23:42
Не бабушку. В тех условиях любое внимание дорого. Его самого донимают. Слухи донимают. А совесть?