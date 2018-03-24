Минкульт получит право штрафовать нарушителей в целях защиты детей от вредной информации
Чиновники Минкульта получат право составлять административные протоколы в нарушении законодательства в области защиты детей от вредной информации. Как передает «Интерфакс», правительство внесло в Госдуму соответствующие поправки в КоАП. Реализация законопроекта будет осуществляться в пределах штатной численности Министерства.
Комментарии14
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kottigr1 24 марта 2018 | 23:08
Вот и Минкульт получит российский народ в кормление... Спасибо Владимир Владимирович за расцвет в России раннего феодализма .. !
ignachio 24 марта 2018 | 23:12
Их послушать, так самый большой вред детям наносят митинги и посты Навального. На него и протоколы будут составлять.
vorthyn 24 марта 2018 | 23:11
А что такое вредная информация??????? Охренели совсем
kir_pich_101 24 марта 2018 | 23:21
vorthyn: Так это же про зомбоящик!
Разве нет?
nikanor1975 24 марта 2018 | 23:12
А что считать вредной информацией? Что Мединский жулик или что Александр Невский был побратимом сына Батыя? Или может настоящую историю второй мировой?
alexander25101977 24 марта 2018 | 23:12
Ещё один аляповатый закон путинского режима... ибо не объясняет, каких именно надо защищать детей и от какой такой вредной информации. Теперь минкульт может под эту удочку неплохо на штрафах заработать. Что вредно для детей - будет решать "супер-историк" мединский
bozk 24 марта 2018 | 23:13
Будит запрещено всё, кромедетских мультиков про ракеты и величие
marika919 24 марта 2018 | 23:18
А вредным будет считаться все что на данный момент выгодно считать вредным.
pepetz 24 марта 2018 | 23:20
Все, капец Чуковскому с его тараканами.
А то видишь ли:
А лисички взяли спички,
К морю синему пошли -
Море синее зажгли!
Море пламенем горит!
kir_pich_101 24 марта 2018 | 23:24
pepetz: Налицо теракт группы лиц по предварительному сговору.
Статья...
Надо изъять и сжечь!
edun1952 24 марта 2018 | 23:36
Наконец к корыту допустили.Оруэлл отдыхает.
mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 23:39
Скоро этой мединской прачечной ещё и свой спецназ разрешат иметь?
Чтобы винтить неугодных деятелей культуры.
kanym 24 марта 2018 | 23:45
Показ пересидента по TV , считаю самой вредной информацией, потому что такого вруна мир не видывал, но мы у себя в стране откопали.
brocer 24 марта 2018 | 23:45
Самая северная Корея. за это и голосовали. )) Остатки утекут в течении года, и останется одно мясо. А с ним что угодно можно делать.