Минкульт получит право штрафовать нарушителей в целях защиты детей от вредной информации

Чиновники Минкульта получат право составлять административные протоколы в нарушении законодательства в области защиты детей от вредной информации. Как передает «Интерфакс», правительство внесло в Госдуму соответствующие поправки в КоАП. Реализация законопроекта будет осуществляться в пределах штатной численности Министерства.