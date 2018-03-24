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23:02, 24 марта 2018

И.о. директора театра: Никакого письма президенту России от труппы МХТ не существует

Никакого письма президенту России от труппы МХТ им. А. П. Чехова не существует. Об этом заявил ТАСС и.о. директора театра Юрий Кравец. Таким образом он прокомментировал информацию «Московского комсомольца» о  том, что труппа отказалась подписывать коллективное письмо Путину в связи с назначением Сергея Женовача худруком театра. Издание сообщило, что артисты просили утвердить в этой должности Константина Хабенского. По словам и.о. директора, сегодняшний сбор труппы был посвящен исключительно для информирования коллектива о том, что министр культуры назначил худруком Сергея Женовача. Сам Женовач на собрании не присутствовал.

Комментарии

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serg2010 24 марта 2018 | 23:36

Женовач пришёл в МХТ как Эфрос в Таганку. Хотя МХТ - не та Таганка.

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