Более 10 тысяч жителей военного городка Заозерска в Мурманской области остались без горячей воды и тепла
Как сообщает FlashNord, «на котельной из-за аварии вышло из строя оборудование». Город обслуживает базу атомных подводных лодок у границы с Норвегией. По данным мурманского Гидрометцентра, температура воздуха в районе городка сейчас составляет минус 8-10 градусов.
Комментарии11
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bozk 24 марта 2018 | 23:15
Совершили технологический рывок! Назад
kottigr1 24 марта 2018 | 23:23
bozk: 10 тысяч жителей военного городка Заозерска в Мурманской области, должны ещё крепче сомкнуть свои ряды вокруг любимого Вошьдя, который неустанно думает об улучшении их уровня жизни, наравне с жителями освобожденных от украинцев территорий Украины, а так же граждан отдаленных районов Сирии..
nikitin43 24 марта 2018 | 23:24
bozk: историческое место там базировались на советской базе вмф в 1939 - 1941 годах вмф германии воюющий против морской блокады Британии .
kir_pich_101 24 марта 2018 | 23:18
А чего, в уставе же написано: Преодолевать тяготы и лишения воинской службы.
Вот и преодолевайте!
И зарплата у вас не 10 т. как у большинства!
nikitin43 24 марта 2018 | 23:46
kir_pich_101: база торпедных катеров , доки подлодочные , срочники , нищета местная , беспросветное пьянство ....
cite 24 марта 2018 | 23:21
ЗА ТО МЫ ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ! И так во всем...
palmcoast___ 24 марта 2018 | 23:24
Стойко нужно переносить тяготы и лишения воинской службы. Устав РФ., эксклюзивный среди всех армий мира., монополия на тяготы и лишения военнослужащих всего.
edun1952 24 марта 2018 | 23:28
Гордо мерзнет Буревестник...
mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 23:35
Возможно это учения, которые приучат жителей военного городка не бояться холода.
А может, и диверсия агрессивного блока НАТО, чтобы наши атомные подлодки остались без обслуживания и вышли из строя.
sgvmajor_66 24 марта 2018 | 23:36
Там такое положение - не новость .В мурманской области всегда идут шквальные ветры , а энергоснабжение идет по воздушным линиям. Их рвет легко. подземный кабель из- за вечной мерзлоты не протянуть .
kanym 24 марта 2018 | 23:40
Снимать командира, первое. Должно быть резервное оборудование. Так во всём, пока гром не грянет , мужик не перекрестится. Кстати, в этой пословице и отношение к религии. Верить начинают, когда долбанёт по башке. А, так называемых, военнослужащих, совсем не жаль. Знали на что шли. Сам служил и дровами топил и воду для питья в реке набирал. Они живут в городских условиях. Дерзайте.