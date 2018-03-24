Более 10 тысяч жителей военного городка Заозерска в Мурманской области остались без горячей воды и тепла

Как сообщает FlashNord, «на котельной из-за аварии вышло из строя оборудование». Город обслуживает базу атомных подводных лодок у границы с Норвегией. По данным мурманского Гидрометцентра, температура воздуха в районе городка сейчас составляет минус 8-10 градусов.