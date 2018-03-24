По факту серьезного ДТП с участием пассажирского автобуса под Псковом возбуждено уголовное дело
Накануне в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали более 20 человек, включая 10 детей. Автобус шел из Минска в Санкт-Петербург. По данным следствия, дети в сопровождении взрослых направлялись в северную столицу на танцевальный конкурс. Все пострадавшие — граждане Белоруссии.
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