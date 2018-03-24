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23:00, 24 марта 2018

Москву снова накрывает волна звонков о минированиях

Около 500 человек пришлось эвакуировать из клуба на  Дербеневской набережной после анонимного сообщения о  заложенной там бомбе. Как передает РИА «Новости», здание сейчас проверяют спецслужбы. Ранее неизвестные сообщили о минировании ТЦ «Охотный ряд» на Манежной площади. Угроза не подтвердилась. Экстренные службы проверяют информацию о  «минировании» этого объекта уже вторую субботу подряд.

Комментарии

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terens 24 марта 2018 | 23:10

опять это говно ментовское Мальцев проснулось

patrik04 24 марта 2018 | 23:14

Около 500 человек пришлось эвакуировать из клуба на Дербеневской набережной после анонимного сообщения о заложенной там бомбе...

Террористы не звонят в полицию, чтобы их потенциальных жертв эвакуировали. Зачем тогда террористам минировать объект и рисковать жизнью, если после этого они буду звонить и ждать эвакуацию? Это так же бессмысленно, как и "забастовка избирателей", когда на выборах хватит даже и одного голоса, чтобы они были признаны состоявшимися.

palmcoast___ 24 марта 2018 | 23:21

patrik04:

Позволь не согласиться: террористы могут после звонка и на входе ждать оголтелую толпу, потерявшую рассудок от страха. Неконтролируемая масса народу., тут иногда и бомба не нужна - сами давят себя. А в Мекке, контролируемой Аллахом, глянь что каждый год делается, сколько в экстазе мусульман гибнет..

patrik04 24 марта 2018 | 23:26

palmcoast___:

Тем более тогда зачем эвакуировать неконтролируемую толпу, не проще послать террористов на три буквы и пусть люди дальше оттягиваются. Из клубов и ресторанов могут позвонить и посетители, чтобы не рассчитываться за стол.

palmcoast___ 24 марта 2018 | 23:35

patrik04:

Вот это хорошая мысль., можно везде выскакивать, не расплатившись, сославших на звонок о заминировании. Выскочить из такси и скрыться в подворотне, из "Пятерочки" рвануть наутёк, навьюченный, как ишак бухлом и провиантом... Может и ссылаться не прийдется., ссылаться на звонок о заминировании, если догонят.

patrik04 24 марта 2018 | 23:41

palmcoast___:

Мысль отличная и как за всё хорошее, за такие фокусы можно получить по-моему до трёх лет, даже просто за крик "бомба, там бомба!", можно получить срок.

nikitin43 24 марта 2018 | 23:27

palmcoast___: на прошедших" выборах " умерло 12 человек , некоторые с бюллетенем в руках , они были до последнего против Навального.

palmcoast___ 24 марта 2018 | 23:41

Ладно братцы, у меня сегодня в Поздравлялках выступление топом запланировано., некогда тут про звонки., надо успеть приветствие написать., несколько дней там не был.

tonight 24 марта 2018 | 23:44

palmcoast___: "сколько в экстазе мусульман гибнет.."
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Каждый муслим мечтает умереть в Мекке, для них эт священное место. Взрыв в Мекке считай подарок алаха правоверным

palmcoast___ 24 марта 2018 | 23:12

Самый легкий способ исключить такие диверсии это запретить в Москве телефоны. И тишинаааа...............

palmcoast___ 24 марта 2018 | 23:15

А что, на прошлую инаугурацию Путин ехал по пустой Москве, где были не слышны в сааадууу даажеее шооооррооохииии...... и ничего, снова выбрали.

aleksandr39 24 марта 2018 | 23:14

Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) ,ну как в Донбассе .

mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 23:32


Откуда звонят-то, с лубянки?

ugiazov 24 марта 2018 | 23:33

А если начнут звонить, что кремль заминирован?

bozk 24 марта 2018 | 23:40

ugiazov: самих себя не заминируешь, не поверят

peresvet73 24 марта 2018 | 23:41

Вова кошмарит народ России, отвлекая внимание от насущных проблем. Как бы ещё и дома взрывать не начал, как в нулевых...

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