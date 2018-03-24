Москву снова накрывает волна звонков о минированиях
Около 500 человек пришлось эвакуировать из клуба на Дербеневской набережной после анонимного сообщения о заложенной там бомбе. Как передает РИА «Новости», здание сейчас проверяют спецслужбы. Ранее неизвестные сообщили о минировании ТЦ «Охотный ряд» на Манежной площади. Угроза не подтвердилась. Экстренные службы проверяют информацию о «минировании» этого объекта уже вторую субботу подряд.
Комментарии16
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terens 24 марта 2018 | 23:10
опять это говно ментовское Мальцев проснулось
patrik04 24 марта 2018 | 23:14
Около 500 человек пришлось эвакуировать из клуба на Дербеневской набережной после анонимного сообщения о заложенной там бомбе...
Террористы не звонят в полицию, чтобы их потенциальных жертв эвакуировали. Зачем тогда террористам минировать объект и рисковать жизнью, если после этого они буду звонить и ждать эвакуацию? Это так же бессмысленно, как и "забастовка избирателей", когда на выборах хватит даже и одного голоса, чтобы они были признаны состоявшимися.
palmcoast___ 24 марта 2018 | 23:21
patrik04:
Позволь не согласиться: террористы могут после звонка и на входе ждать оголтелую толпу, потерявшую рассудок от страха. Неконтролируемая масса народу., тут иногда и бомба не нужна - сами давят себя. А в Мекке, контролируемой Аллахом, глянь что каждый год делается, сколько в экстазе мусульман гибнет..
patrik04 24 марта 2018 | 23:26
palmcoast___:
Тем более тогда зачем эвакуировать неконтролируемую толпу, не проще послать террористов на три буквы и пусть люди дальше оттягиваются. Из клубов и ресторанов могут позвонить и посетители, чтобы не рассчитываться за стол.
palmcoast___ 24 марта 2018 | 23:35
patrik04:
Вот это хорошая мысль., можно везде выскакивать, не расплатившись, сославших на звонок о заминировании. Выскочить из такси и скрыться в подворотне, из "Пятерочки" рвануть наутёк, навьюченный, как ишак бухлом и провиантом... Может и ссылаться не прийдется., ссылаться на звонок о заминировании, если догонят.
patrik04 24 марта 2018 | 23:41
palmcoast___:
Мысль отличная и как за всё хорошее, за такие фокусы можно получить по-моему до трёх лет, даже просто за крик "бомба, там бомба!", можно получить срок.
nikitin43 24 марта 2018 | 23:27
palmcoast___: на прошедших" выборах " умерло 12 человек , некоторые с бюллетенем в руках , они были до последнего против Навального.
palmcoast___ 24 марта 2018 | 23:41
Ладно братцы, у меня сегодня в Поздравлялках выступление топом запланировано., некогда тут про звонки., надо успеть приветствие написать., несколько дней там не был.
tonight 24 марта 2018 | 23:44
palmcoast___: "сколько в экстазе мусульман гибнет.."
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Каждый муслим мечтает умереть в Мекке, для них эт священное место. Взрыв в Мекке считай подарок алаха правоверным
palmcoast___ 24 марта 2018 | 23:12
Самый легкий способ исключить такие диверсии это запретить в Москве телефоны. И тишинаааа...............
palmcoast___ 24 марта 2018 | 23:15
А что, на прошлую инаугурацию Путин ехал по пустой Москве, где были не слышны в сааадууу даажеее шооооррооохииии...... и ничего, снова выбрали.
aleksandr39 24 марта 2018 | 23:14
Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) ,ну как в Донбассе .
mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 23:32
Откуда звонят-то, с лубянки?
ugiazov 24 марта 2018 | 23:33
А если начнут звонить, что кремль заминирован?
bozk 24 марта 2018 | 23:40
ugiazov: самих себя не заминируешь, не поверят
peresvet73 24 марта 2018 | 23:41
Вова кошмарит народ России, отвлекая внимание от насущных проблем. Как бы ещё и дома взрывать не начал, как в нулевых...