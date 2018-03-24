Москву снова накрывает волна звонков о минированиях

Около 500 человек пришлось эвакуировать из клуба на Дербеневской набережной после анонимного сообщения о заложенной там бомбе. Как передает РИА «Новости», здание сейчас проверяют спецслужбы. Ранее неизвестные сообщили о минировании ТЦ «Охотный ряд» на Манежной площади. Угроза не подтвердилась. Экстренные службы проверяют информацию о «минировании» этого объекта уже вторую субботу подряд.