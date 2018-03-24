В Волоколамском районе создается общественный штаб по решению проблемы полигона «Ядрово»
С инициативной группой встретился исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев.
Он пообещал, что ситуация на полигоне будет улучшаться, и создание общественного штаба сильно ускорит процесс.
Также Андрей Вихарев дал горожанам номер своего мобильного телефона, чтобы люди могли в любой момент обращаться к нему напрямую.
Комментарии10
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kottigr1 24 марта 2018 | 22:21
Штаб - это хорошо.. Главное писарей и курьеров побольше.. Больше энергичных фрикций и глядишь проблема сама-собой рассосется..
ignachio 24 марта 2018 | 23:02
Сначала надо решить с проблемой "ЕдРо-ВО!"
i_c_e 24 марта 2018 | 22:32
Ну раз сам Вихарев пообещал — точно улучшится. Опять же похолодание на носу, вонять должно поменьше.
А если серьёзно — какой, на хрен «общественный штаб». Деньги и специалистов по рекультивации. И опять же деньги на замену свалок перерабатывающими заводами. Причём деньги там точно есть, только на заводы тратить их не хотят, много выгодней вываливать и бульдозерами разравнивать...
kryymsdyk 24 марта 2018 | 22:32
Проблемы негроф шерифа не волнуют.
sim202_ 24 марта 2018 | 22:43
Если у японцев нет рыбы - они выходят в море и ловят рыбу.
Если у нас нет рыбы - у нас создается комиссия (штаб) по
борьбе с отсутствием рыбы... (М.Задорнов)
drillerthriller 24 марта 2018 | 22:48
sim202_: Мог ведь. Кроме "ну тупыыыые".
nestor199 24 марта 2018 | 22:51
Общественный штаб проблему решит ....................... . Главными штабистами будут Шац, Альбац и Шендерович.
stas_russkiy 24 марта 2018 | 22:59
«Лучше бы немцы эту грёбаную Москву сожгли»: мама девочки из Волоколамска
https://rusmonitor.com/luchshe-by-nemcy-ehtu-grjobanuyu-moskvu-sozhgli-mama-devochki-iz-volokolamska.html
peresvet73 24 марта 2018 | 23:05
То-есть, решили поводить народ за нос, бюрократическими процедурами и фейковыми органами контроля. Дружки Путина развели всю эту гряз, а подтирать за собой не хотят.
ugiazov 24 марта 2018 | 23:36
Путин! ПАМАГИ_И_И!!!