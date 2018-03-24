В Волоколамском районе создается общественный штаб по решению проблемы полигона «Ядрово»

С инициативной группой встретился исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

Он пообещал, что ситуация на полигоне будет улучшаться, и создание общественного штаба сильно ускорит процесс.

Также Андрей Вихарев дал горожанам номер своего мобильного телефона, чтобы люди могли в любой момент обращаться к нему напрямую.