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22:03, 24 марта 2018

В Волоколамском районе создается общественный штаб по решению проблемы полигона «Ядрово»

С инициативной группой встретился исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев.
Он пообещал, что ситуация на полигоне будет улучшаться, и создание общественного штаба сильно ускорит процесс.
Также Андрей Вихарев дал горожанам номер своего мобильного телефона, чтобы люди могли в любой момент обращаться к нему напрямую.

Комментарии

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kottigr1 24 марта 2018 | 22:21

Штаб - это хорошо.. Главное писарей и курьеров побольше.. Больше энергичных фрикций и глядишь проблема сама-собой рассосется..

ignachio 24 марта 2018 | 23:02

Сначала надо решить с проблемой "ЕдРо-ВО!"

i_c_e 24 марта 2018 | 22:32

Ну раз сам Вихарев пообещал — точно улучшится. Опять же похолодание на носу, вонять должно поменьше.
А если серьёзно — какой, на хрен «общественный штаб». Деньги и специалистов по рекультивации. И опять же деньги на замену свалок перерабатывающими заводами. Причём деньги там точно есть, только на заводы тратить их не хотят, много выгодней вываливать и бульдозерами разравнивать...

kryymsdyk 24 марта 2018 | 22:32

Проблемы негроф шерифа не волнуют.

sim202_ 24 марта 2018 | 22:43

Если у японцев нет рыбы - они выходят в море и ловят рыбу.

Если у нас нет рыбы - у нас создается комиссия (штаб) по

борьбе с отсутствием рыбы... (М.Задорнов)

drillerthriller 24 марта 2018 | 22:48

sim202_: Мог ведь. Кроме "ну тупыыыые".

nestor199 24 марта 2018 | 22:51

Общественный штаб проблему решит ....................... . Главными штабистами будут Шац, Альбац и Шендерович.

stas_russkiy 24 марта 2018 | 22:59

«Лучше бы немцы эту грёбаную Москву сожгли»: мама девочки из Волоколамска

https://rusmonitor.com/luchshe-by-nemcy-ehtu-grjobanuyu-moskvu-sozhgli-mama-devochki-iz-volokolamska.html

peresvet73 24 марта 2018 | 23:05

То-есть, решили поводить народ за нос, бюрократическими процедурами и фейковыми органами контроля. Дружки Путина развели всю эту гряз, а подтирать за собой не хотят.

ugiazov 24 марта 2018 | 23:36

Путин! ПАМАГИ_И_И!!!

(комментарий скрыт)

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