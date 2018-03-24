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22:02, 24 марта 2018

Российских дипломатов, судя по всему, все-таки вышлют из США в связи с «делом Скрипаля»

О готовности США к такому демаршу сообщает «Блумберг» со ссылкой на собственные источники. По сведениям издания, Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников и сделает это в понедельник. Речь может идти о десятках российских дипслужащих.

Между тем Россия продолжит развивать доброжелательные отношения с другими странами, но президент никому не позволить злоупотреблять этой добротой. Об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Конструктивный диалог во внешней политике будет выстраиваться в настолько продвинутой форме, насколько к этому готовы сами страны, добавил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что о намерении выслать российских дипломатов в понедельник объявят также около двух десятков европейских стран.

Комментарии

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danko_klisma 24 марта 2018 | 22:20

Мы всегда готовы.

doorin 24 марта 2018 | 22:20

danko_klisma:
\
Breaking news from USA !!!
======================
ГОРЯЧИЕ ВЫХОДНЫЕ !!!
======================
Председатель Европейского совета Дональд Туск и
Еврокомиссар Федерика Могерини сразу после того,
как стало известно, что USA с 25 марта разрывают дипотношения
с русскими, только что объявили, что все страны ЕС
тоже решили полностью разорвать дипотношения
с русскими с 26 марта и прекратить все контакты с русскими
по всем вопросам.
Кроме того, русских решено выгнать из Совета Европы.

Ожидается, что Великобритания, Австралия, Канада и
Украина тоже примут в ближайшие два дня решение
порвать навсегда с русскими.

\ EuroNews \

kryymsdyk 24 марта 2018 | 22:22

Гнать поганой метлой

patrik04 24 марта 2018 | 22:27

Между тем Россия продолжит развивать доброжелательные отношения с другими странами, но президент никому не позволить злоупотреблять этой добротой...

США не доброта нужна, а беспрекословное подчинение.

sergeev67 24 марта 2018 | 22:29

Как можно выстраивать диалог, если никто уже говорить не хочет? Да и о чем?

kottigr1 24 марта 2018 | 22:31

doorin: В ответ на злобный выпад пиндосов, предлагаю выслать дипломатов Йемена !.. Пусть США станет стыдно.. !!!

nestor199 24 марта 2018 | 22:40

doorin: А выгнать русских из Европы желающие есть? Устали мы Берлин и Париж брать.

kottigr1 24 марта 2018 | 22:41

nestor199: Москву сжигать получается, что не устали ?

s_talker002 24 марта 2018 | 22:50

nestor199:
\Устали мы Берлин и Париж брать..../
Есть мнение что больше некого не брать и не освобождать., больше никаких *бистро* в Париже. Бить будем дистанционно или как сейчас говорят точечно.
Прямая трансляция в *ютубе* как немцы в очередной раз евреев с поляками в топки суют.

fig__wam 24 марта 2018 | 23:03

nestor199: Ну так и не надрывайся. АП то вдруг надорвешьбся и обосрешься очередной

fig__wam 24 марта 2018 | 23:06

nestor199: Вспомни судьбу СССР, налей стекломойчику , хряпни и заплачь.
Какая страна была, 300 миллионов в ней жило.
Ополовинили суки.

palmcoast___ 24 марта 2018 | 23:10

Не выслать, а пендаля дать под сраку.., так по Лавровски будет дипломатичнее и правильнее.

antiboh 24 марта 2018 | 22:48

но президент никому не позволить злоупотреблять этой добротой.//
Ссарь ,точно ссарь всея..

polsan 24 марта 2018 | 23:04

doorin: ну, все уже знают, что ты рупор фейка.... эффекта ж никакого))

rsilk 24 марта 2018 | 22:37

danko_klisma: --Мы всегда готовы.--
Клизма , знай своё место.

boseal 24 марта 2018 | 22:20

Что, опять? Такое впечатление, что Госдеп США занялся реализацией дорогой недвижимости с интересной историей.

mnk42 24 марта 2018 | 23:04

boseal: А что же не почудить? Наши денежки то у них.

askol2016 24 марта 2018 | 22:22

Это шпионские гнездо давно надо было разворошить и продизенфицировать.

s_talker002 24 марта 2018 | 22:23

\ судя по всему...\
Как то совсем не интересная история, они высылают 23 шт наших, мы высылаем 23 шт их.
В чем прикол, за что идет борьба?
Выслать всех и оттуда и отсюда и тему закрыть.

detul 24 марта 2018 | 22:26

Жаль, что визу в США будет получить еще сложнее. (( Хотя зачем она нужна, эта виза?

sergeev67 24 марта 2018 | 22:31

detul: Жаль, что визу в США будет получить еще сложнее. (( Хотя зачем она нужна, эта виза?

Тебе, может, и не нужна. А вот у Лаврова там дочка. Депутат Пехтин с семьей. Дети Родниной. Да у половины Думы там кто-то. Или что-то. А у другой половины - в Европе.

detul 24 марта 2018 | 22:44

sergeev67: Перечисленные Вами уважаемые граждане России имеют долгосрочные визы, и никак не пострадают от сокращения количества американских дипломатов в России. Так же, как не пострадают те, у кого дети, капиталы и недвижимость в Европе. Пострадают туристы. Их, в этих странах, станет значительно меньше.

vlasta64 24 марта 2018 | 22:29

Свора собак во главе с крысой Мэй, пытаеться набросится, но у них ничего не выйдет.

mnk42 24 марта 2018 | 23:07

vlasta64: Поддерживаю!!! Ни чего не выйдет! Куда им против повара с виолончелистом? Рожей не вышли. Одним словом - слабо!

volkov_25 24 марта 2018 | 22:38

когда вовочка научится думать на пять минут вперед.

mnk42 24 марта 2018 | 23:09

volkov_25: Удивлён Вашей злобностью и безжалостностью! Да загляни он всего на пять минут в завтра - так ведь с ума сам сойдет от того, что натворил вчера!

putkaput001 24 марта 2018 | 22:40

Токсичен путинский режим,никто не хочет водиться с ним,вонь от него как с помойки в Ядрово-нечем дышать,со здоровьем ху...ё .во....

detul 24 марта 2018 | 22:48

putkaput001: Вы бывали в Неаполе или в Палермо? По сравнению с воздухом в Неаполе, воздух в Ядрово чист и прозрачен.

vebis 24 марта 2018 | 22:44

Между тем Россия продолжит развивать доброжелательные отношения с другими странами, но президент никому не позволить злоупотреблять этой добротой.
----
Этт-точно!

"О готовности объявить о высылке российских дипломатов уже сообщили 20 стран Европы, в числе которых – Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Дания". (С)

Так что "доброту" Пуйла он может засунуть обратно, откуда взял: уже очень мерзко она воняет его собственным говном - никому не понравится. "Президент". Тьфу. Засранец и преступник.

klegg 24 марта 2018 | 22:45

навк, как обычно, пургу несет

sutara 24 марта 2018 | 22:53

Да да, мы помним: мир - это война, а правда - это ложь! Надо гнать ото всюду эту путинскую банду!

mikr 24 марта 2018 | 23:06

Самым правильным ответом на провокации Запада будет принятие жестких мер по наведению дисциплины в стране. Это значит, что за преступную халатность на производстве, за злоупотребления во власти, за преднамеренную клевету и антигосударственную пропаганду должна применяться уголовная ответственность по строгости приближенная к законам военного времени. Сегодня Путин имеет достаточно сильную поддержку народа чтобы без проблем осуществить подобный план. Поэтому нужны лишь политическая воля и понимание необходимости такого шага.

ostanovka 24 марта 2018 | 23:06

Чисто интересуюсь: с какими такими другими странами Россия собирается развивать добрососедские отношения? На планете Земля не осталось стран, которым бы сегодняшняя россия не нагадила.

andrang2 24 марта 2018 | 23:25

"Россия продолжит развивать доброжелательные отношения с другими странами, но президент никому не позволить злоупотреблять этой добротой"
Какой класс!
Это кто придумал?
Курск, Норд-Ост, Беслан, Литвиненко, далее везде . . .

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