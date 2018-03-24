Российских дипломатов, судя по всему, все-таки вышлют из США в связи с «делом Скрипаля»

О готовности США к такому демаршу сообщает «Блумберг» со ссылкой на собственные источники. По сведениям издания, Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников и сделает это в понедельник. Речь может идти о десятках российских дипслужащих.

Между тем Россия продолжит развивать доброжелательные отношения с другими странами, но президент никому не позволить злоупотреблять этой добротой. Об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Конструктивный диалог во внешней политике будет выстраиваться в настолько продвинутой форме, насколько к этому готовы сами страны, добавил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что о намерении выслать российских дипломатов в понедельник объявят также около двух десятков европейских стран.