Футболисты сборной России после поражения в матче со сборной Бразилии были замечены в баре в центре Москвы

Футболисты сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш после поражения в товарищеском матче со сборной Бразилии были замечены в баре-ресторане в центре Москвы. На эту информацию уже отреагировали в РФС.

Двух футболистов сборной увидели на выходе из заведения уже после полуночи – сообщает«Спорт-Экспресс». Оказывается, в соответствии со стандартной практикой работы национальной сборной России тренерский штаб команды дает возможность футболистам после игры провести определенное время с родными и близкими. Однако в соответствии с внутренним распорядком, появляться в общественных местах после 24-х часов игроки не должны. В итоге в РФС посчитали, что поведение Рауша и Нойштедтера «сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений». И приняли решение оштрафовать футболистов. Те, в свою очередь, принесли извинения и пообещали не повторять подобных ошибок.

В матче против Бразилии, который наша команда проиграла со счетом 0-3, ни Рауш, ни Нойштетдер на поле не появились.