Гостелевидение России утверждает, что в США попал под запрет фильм «Движение вверх»
Государственное телевидение России утверждает, что в США попал под запрет самый кассовый российский фильм «Движение вверх». Об этом сказала ведущая в эфире телеканала Россия 24.
Сообщение о якобы запрете картины появилось месяц назад на сайте информагентства «Панорама», которое специализируется на фейковых новостях.
Комментарии7
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patrik04 24 марта 2018 | 22:15
Гостелевидение России утверждает, что в США попал под запрет фильм «Движение вверх»...
А про усы Павла Грудинина, ничего не говорили? Все серьёзные СМИ весь день обсуждали усы.
drillerthriller 24 марта 2018 | 22:16
patrik04: Изменяешь сиськам Навального с усами Грудинина?
sg77g 24 марта 2018 | 22:16
Не умеют проигрывать янкели..
pavelmistery 24 марта 2018 | 22:18
sg77g: "Сообщение о якобы запрете картины появилось месяц назад на сайте информагентства «Панорама», которое специализируется на фейковых новостях. "
askol2016 24 марта 2018 | 22:17
А оно им надо? Смотреть махровую путинскую пропаганду?
razval74 24 марта 2018 | 22:18
О этот подлый юэскомнадзор. Поди еще и рунет запретят скоро.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 22:23
Ой ну да, Голливуд дрожит прям в страхе