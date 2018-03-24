Гостелевидение России утверждает, что в США попал под запрет фильм «Движение вверх»...

Государственное телевидение России утверждает, что в США попал под запрет самый кассовый российский фильм «Движение вверх». Об этом сказала ведущая в эфире телеканала Россия 24.

Сообщение о якобы запрете картины появилось месяц назад на сайте информагентства «Панорама», которое специализируется на фейковых новостях.