Кадыров показал встречу с бывшим советником Шаа Турлаевым, который объявлен в федеральный розыск
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал встречу со своим бывшим советником Шаа Турлаевым, который объявлен в федеральный розыск. Прямую трансляцию встречи Кадыров вел в социальной сети.
Шаа Турлаев был объявлен в розыск в 2010 году по делам о покушениях на дагестанских политиков.
Комментарии3
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mamapckoe_ky 24 марта 2018 | 22:12
Заколачивает Вофка I горбылём окна прорубленные Петром I. Госдуре можно смело бороды отпускать. Ну и баб лапать где ни пОпадя.
kottigr1 24 марта 2018 | 22:19
mamapckoe_ky: Вот так вот Рамзан честно и откровенно плюнул в самую душу Владимиру Владимировичу.. Оказывается Путин в России совсем ничего не решает. Пустое место.. Наплевали и растерли..
gregor 24 марта 2018 | 22:21
Руководитель суверенной республики ,может себе позволить .