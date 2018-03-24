Кадыров показал встречу с бывшим советником Шаа Турлаевым, который объявлен в федеральный розыск

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал встречу со своим бывшим советником Шаа Турлаевым, который объявлен в федеральный розыск. Прямую трансляцию встречи Кадыров вел в социальной сети.

Шаа Турлаев был объявлен в розыск в 2010 году по делам о покушениях на дагестанских политиков.