УЕФА планирует изменить схему выплаты призовых клубам-участникам Лиги чемпионов

Предполагается, что при определении суммы вознаграждения будут учитываться еще достижения команды в прошлых розыгрышах. Сумма призовых будет складываться из четырех составляющих, одна из которых — 30% — так называемые «исторические результаты». Как пишет итальянская пресса, при этом общий призовой фонд ЛЧ турнира увеличится почти до 2 миллиардов евро.