УЕФА планирует изменить схему выплаты призовых клубам-участникам Лиги чемпионов
Предполагается, что при определении суммы вознаграждения будут учитываться еще достижения команды в прошлых розыгрышах. Сумма призовых будет складываться из четырех составляющих, одна из которых — 30% — так называемые «исторические результаты». Как пишет итальянская пресса, при этом общий призовой фонд ЛЧ турнира увеличится почти до 2 миллиардов евро.
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