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21:02, 24 марта 2018

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в  произвольном танце

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в  произвольном танце и по общей сумме баллов на чемпионате мира в  Милане. Днем ранее они установил мировой рекорд в коротком танце.

Комментарии

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boseal 24 марта 2018 | 21:32

Молодцы! Значит они приложили больше усилий, чем остальные соперники. Спорт есть спорт.

nestor199 24 марта 2018 | 21:50

boseal: На этом уровне не усилия, а талант нужен и еще железные нервы. Симпатичная пара, рад за них.

boseal 24 марта 2018 | 21:55

nestor199: Про талант соглашусь, но все таки если не шлифовать физику, связку и вышеупомянутые Вами нервы первым не будешь.

nestor199 24 марта 2018 | 22:21

boseal: Я не спец в этой теме, но видно, что над ними Боженька пошептал .........................

(комментарий скрыт)

abuvgrobu 24 марта 2018 | 21:52

Ну, молодцы, что.. Не нашим кривоногим бездельникам чета..

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