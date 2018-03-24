Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в произвольном танце
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в произвольном танце и по общей сумме баллов на чемпионате мира в Милане. Днем ранее они установил мировой рекорд в коротком танце.
Комментарии5
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boseal 24 марта 2018 | 21:32
Молодцы! Значит они приложили больше усилий, чем остальные соперники. Спорт есть спорт.
nestor199 24 марта 2018 | 21:50
boseal: На этом уровне не усилия, а талант нужен и еще железные нервы. Симпатичная пара, рад за них.
boseal 24 марта 2018 | 21:55
nestor199: Про талант соглашусь, но все таки если не шлифовать физику, связку и вышеупомянутые Вами нервы первым не будешь.
nestor199 24 марта 2018 | 22:21
boseal: Я не спец в этой теме, но видно, что над ними Боженька пошептал .........................
abuvgrobu 24 марта 2018 | 21:52
Ну, молодцы, что.. Не нашим кривоногим бездельникам чета..