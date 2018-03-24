Украинские правозащитники ознакомились с условиями содержания Надежды Савченко в следственном изоляторе
Украинские правозащитники ознакомились с условиями содержания Надежды Савченко в следственном изоляторе. Сотрудники секретариата уполномоченного правам человека на Украине побывали сегодня у Савченко, арестованной по обвинению в подготовке терактов в Киеве. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, Савченко подтвердила, что объявила голодовку, на здоровье не жаловалась, ее просьба о горячей воде и душе удовлетворена. У Савченко остались претензии к постоянному видеонаблюдению в камере и к тонированным окнам.
Предположения о том, что бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко стала агентом Кремля в российской тюрьме, лишены оснований и полностью абсурдны. Об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
На Украине народного депутата Савченко арестовали на 59 суток без права внесения залога. Генпрокуратура Украины подозревает ее в подготовке терактов и государственного переворота.
Комментарии40
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dobro_vam_v_dom 24 марта 2018 | 21:08
Сала-то хоть Надюхе принесли? а то, не дай бог, исхудает...
mymymy 24 марта 2018 | 21:13
dobro_vam_v_dom: Сявка должна радоваться, что за ней такой надзор - а то вдруг ей "захочется" покончить жизнь самоубийством, а камеры всё фиксируют.
liberal_vulgaris 24 марта 2018 | 21:21
mymymy: Подозреваю, что когда она захочет, как вы говорите, покончить жизнь самоубийством, то камеры неожиданно испортятся. На украинде такое случается :)
mymymy 24 марта 2018 | 21:24
liberal_vulgaris: Ну да, как внезапно испортились вдруг все радиолокационные станции 17 июля 2014 года.
kottigr1 24 марта 2018 | 21:33
mymymy: Ну да, как внезапно испортились вдруг все радиолокационные станции 17 июля 2014 года... причем у РФ-ии...
kapitonovih_36 24 марта 2018 | 21:37
надюша, совесть усраины....хи-хи...
metlag 24 марта 2018 | 21:53
mymymy: Ты российские имеешь в виду?
да, голландцы очень просили у России первичные записи.
Два года ждали.
26 сентября 2016 года на брифинге в Министерстве обороны РФ были озвучены данные, полученные с трассового радиолокационного комплекса «Утес-Т», который находится в Ростовской области, вблизи поселка Усть-Донецкий.
данные с радара были сняты специалистами в конце июля 2014 года в ходе плановых сервисных работ по замене носителей информации с головных процессоров. На носителях была сохранена информация об обстановке в небе 17 июля 2014 года, когда и был сбит Boeing MH17 (новость).
Сначала слово взял заместитель главного конструктора ЛЭМЗ Виктор Мещеряков. Из его слов мы узнали, что комплекс «Утес-Т» обеспечивает безопасность полетов гражданских самолетов. В него входит три радиолокатора: первый радиолокатор (до 360 км), вторичный радиолокатор (до 400 км) и локатор для опознавания «свой – чужой», скорость обновления информации – 10 секунд.
Первичный локатор обрабатывает сигнал, отраженный от воздушного объекта (первичные данные).
Вторичный локатор обрабатывает сигнал по схеме «вопрос – ответ», а также информацию, поступающую с бортового транспондера воздушного объекта (вторичные данные).
Все гражданские самолеты оборудованы транспондерами, благодаря чему за ними можно наблюдать даже в интернете с помощью сервисов типа Flightradar24 и других.
«Утес-Т» обрабатывает первичные и вторичные данные и строит траекторию движения воздушного объекта.
Вот эти данные, только не обработанные, а первичные МСК просила у России 2 года.
По требованию ICAO страны обязаны сохранять такие данные в течение 30 дней, а в случае происшествий и инцидентов – и более длительный период. Однако Федеральное агентство воздушного транспорта РФ не предоставило эти данные
В итоге год назад Россия официально заверяла, что данные не сохранены, – их нет. А через два года после катастрофы данные вдруг нашлись.
Сумели наконец фальсифицировать?
polit_person 24 марта 2018 | 21:22
mymymy: Вы абсолютно правы. Сабля летчика Волошина из ножен вытащена и занесена над головами всех пособников майдана. Самоубиться у нее шанс велик. Против этой сабли даже атамат Сашко Белого оказался бессилен.
mymymy 24 марта 2018 | 21:47
polit_person: Ну как там, помогла Волошину его сабля или все-таки зачистился он, не долетел до середины Днепра?
Вон грузинские снайперы быстро смекнули, что капля молчания убивает лошадь, и всё, что смогли, выложили на-гора.
А Волошин стекловатится - отбыл до Бандеры.
danko_klisma 24 марта 2018 | 21:13
dobro_vam_v_dom: немедленно освободить Надежду Савченко. Иначе случится непоправимое.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 21:29
danko_klisma: ничего страшного с ней не случится в правовом демократическом государстве, это не Рашка, где ее ни за что упекли на 20 лет.
boseal 24 марта 2018 | 21:34
kryymsdyk: А если случится? Готовы съесть свой головной убор в этом случае?
kryymsdyk 24 марта 2018 | 21:38
boseal: да не пысай за Надежду
boseal 24 марта 2018 | 21:43
kryymsdyk: Видать не готовы).
vsveter 24 марта 2018 | 21:54
kryymsdyk: ....Лакеи вечные Европы,
Её духовные рабы,
Вы извратили отчий опыт
И предков предали гробы,
По прихоти дурной холопы,
Прислужники чужих затей,
Вы быдлом сделались Европы,
Вы полюбили свист плетей.
Вы предавали Русь стократно,
Чужому - вверившись - уму.
Вас Русь прощала, но обратно
Тянули шею вы к ярму.
Вам Родины милей - чужбина.
И суждено вам потому
Знать волю... только господина
И вечно кланяться ему........
А.С.Пушкин
kryymsdyk 24 марта 2018 | 21:57
vsveter: Пушкин-кукушкин,он этого не писал.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 21:58
Это накрапала некая Елена Фоминична Лаврентьева 10 лет назад
minerr 24 марта 2018 | 22:11
kryymsdyk: А вот Бродский точно писал вот это -
"Скажем им, звонкой матерью паузы метя строго:
Скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря - в мундире,
По адресу на три буквы, на стороны все четыре.
Пусть теперь в мазанке хором гансы
С ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, суп выбирая в чаще,
А курицу из борща грызть в одиночку слаще.
Прощевайте, хохлы, пожили вместе - хватит!
Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит.
Брезгуя гордо нами, как оскомой битком набиты,
Отторгнутыми углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом, вашего хлеба, неба
Нам, подавись вы жмыхом, не подолгом не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду,
Кончилась, знать, любовь, коль и была промежду.
Что ковыряться зря в рваных корнях покопом.
Вас родила земля, грунт, чернозем с подзомбом,
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Эта земля не дает, вам, калунам, покоя.
Ой, ты левада, степь, краля, баштан, вареник,
Больше, поди, теряли - больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза
Нет на нее указа, ждать до другого раза.
С Богом, орлы и казаки, гетьманы, вертухаи,
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
Будете вы хрипеть, царапая край матраса,
Строчки из Александра, а не брехню Тараса."
kryymsdyk 24 марта 2018 | 22:13
minerr: Правильно его из СССР выгнали.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 22:15
minerr: курица из борща - какая глупость, явно писал буйнопомешанный
minerr 24 марта 2018 | 22:22
kryymsdyk: А че, вы там уже на постные борщи перешли?
liberal_vulgaris 24 марта 2018 | 21:37
kryymsdyk: На украинде можно безнаказанно грабить, убивать и трахать тупых туземцев, но срок получить за порванный портрет хохолбаши :)
drgonish 24 марта 2018 | 21:49
kryymsdyk:
[это не Рашка, где ее ни за что упекли на 20 лет. ]
Убийство журналистов по всем международным законам является военным преступлением. А чокнутые крымздики считают, что Савченко села "простотакнизашто".
kryymsdyk 24 марта 2018 | 21:52
drgonish: военное преступление возможно только в военное время, при официальном объявлении войны, тогда и Надежда - военнопленная была в России. Но войны никто не объявлял, значит, это всего лишь профессиональный риск журналистов, несчастный случай, и не доказано, что она вообще там была.
liberal_vulgaris 24 марта 2018 | 21:10
Украинские дебилы сначала бегали по всей орде с портретами савченко, а теперь посадили ее в тюрьму. Есть ум у этого народца? Ответ очевиден :)
ansh 24 марта 2018 | 21:17
liberal_vulgaris: Это что. Есть народцы пожиже. Воевали, называли своих врагов бандитами, потом некоторым из "бандитов" присвоили высшие награды своей страны.
palmcoast_____ 24 марта 2018 | 21:25
ansh:
Это вы про кого сейчас, про героя России Кадырова? Да он же тогда совсем мальчишкой был и не соображал чью глотку перехватывает..
nestor199 24 марта 2018 | 21:42
palmcoast_____: Прямую речь Кадырова в студию, пожалуйста.
mymymy 24 марта 2018 | 21:43
ansh: Это вы про Бандеру вашу, что ли?
josepp 24 марта 2018 | 21:49
ansh: Бандиты сейчас в аду на сковородках жарятся. А "некоторые" добились установления мира в своей республике. И нормальной жизни для своего народа.
nestor199 24 марта 2018 | 21:40
liberal_vulgaris: Не украинские дебилы, а дебилы на Украине - так будет правильно.
josepp 24 марта 2018 | 21:45
liberal_vulgaris: Они - это мы 20 лет тому назад. Они же дети.
velbkeirf1 24 марта 2018 | 21:18
подозревает ее в подготовке терактов и государственного переворота\\\\\\\\\
Сколько дерьмо не переворачивай результат неизменный
palmcoast_____ 24 марта 2018 | 21:22
У нас на Брайтоне таких много, кому тюрьма дом родной. Хер ли там проверять, везде жить можно.
liberal_vulgaris 24 марта 2018 | 21:35
palmcoast_____: На украинде тюрьма это путевка в большую политику. Там даже главный прокурор можеи не иметь юридического образования, но ходка в зону присутствовать в биографии обязана. Ну и уметь пить наравне с хохолбаши надо. Так что будем наблюдать.
josepp 24 марта 2018 | 21:41
Все ОК?
gregor 24 марта 2018 | 21:52
Прочитал комменты ..убедился ....в России дорог нет ,классик прав .
drgonish 24 марта 2018 | 21:53
Лихо 404 переобулась.
abuvgrobu 24 марта 2018 | 21:54
Ахеджакова про арест Савченко:
«Я ничего говорить не решаюсь, потому что это другая страна, другие законы, и не мое дело. Никто не имеет в России права реагировать на это».
Вот же старая мразь..
neyexo 24 марта 2018 | 22:13
Хотелось бы, чтобы наша тюрьма ей понравилась больше