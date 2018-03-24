Украинские правозащитники ознакомились с условиями содержания Надежды Савченко в следственном изоляторе. Сотрудники секретариата уполномоченного правам человека на Украине побывали сегодня у Савченко, арестованной по обвинению в подготовке терактов в Киеве. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, Савченко подтвердила, что объявила голодовку, на здоровье не жаловалась, ее просьба о горячей воде и душе удовлетворена. У Савченко остались претензии к постоянному видеонаблюдению в камере и к тонированным окнам.

Предположения о том, что бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко стала агентом Кремля в российской тюрьме, лишены оснований и полностью абсурдны. Об этом в интервью телеканалу «Мир» сказал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

На Украине народного депутата Савченко арестовали на 59 суток без права внесения залога. Генпрокуратура Украины подозревает ее в подготовке терактов и государственного переворота.