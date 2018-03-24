США уже в ближайший понедельник могут объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов...

По сведениям Блумберг, это будет сделано в знак солидарности с Великобританией в связи с делом Сергея Скрипаля. Агентство отмечает, что президент США согласился с доводами своих советников Трамп обсуждал возможные шаги Вашингтона в ответ на отравление в Солсбери накануне с послом США в России Джоном Хантсманом, министрами финансов, торговли, юстиции и обороны, а также представителями спецслужб.