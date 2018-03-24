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21:01, 24 марта 2018

США уже в ближайший понедельник могут объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов

По сведениям Блумберг, это будет сделано в знак солидарности с Великобританией в связи с делом Сергея Скрипаля. Агентство отмечает, что президент США согласился с доводами своих советников Трамп обсуждал возможные шаги Вашингтона в ответ на отравление в Солсбери накануне с  послом США в России Джоном Хантсманом, министрами финансов, торговли, юстиции и обороны, а также представителями спецслужб.

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doorin 24 марта 2018 | 21:07

Bloomberg узнал о принятом решении USA полностью
разорвать дипотношениея с русскими. Новый глава госдепа
USA Майк Помпео только что полностью подтвердил поступившую
информацию и приказал послу USA в Москве немедленно начать
полную эвакуацию из вражеской России.

Также Помпео добавил, что Трамп полностью разочарован Путиным
и больше ни при каких условиях не желает общаться с Путиным
ни по телефону, ни лично где бы то ни было до конца своего
срока президенства и ждет того же в ближайшие три дня от
всех стран Европы если, конечно, они не жалкие политические
трусы.

Несмотря на уикенд, о данных решениях USA будет официально
объявлено завтра в 17-05 по моск.времени.

\ CNN \

danko_klisma 24 марта 2018 | 21:09

doorin: я надеюсь, бабку данко весёлкину вышлют на историческую родину первым контейнером?

neburzhui2 24 марта 2018 | 21:13

Гнать с лица земли эту падлу
:-))))))))))))))))))

danko_klisma 24 марта 2018 | 21:15

neburzhui2: закопать в пляже маями.

s_talker002 24 марта 2018 | 21:16

danko_klisma:
Странные эти *партнеры*, не понимают глубины русской души.
Ведь нам терять нечего, ходим в лаптях,прошлогоднюю лебеду уже доели, кору с берез доедим к концу марта, а там надо что то делать. Хлебнем *боярышника* из старых запасов и ударим всеми *Калибрами* в прямом и переносном смысле.
От туманного альбиноского острова останутся одни только радиоактивные крабы вместо газонов, и у пиндосов с бассейнами тоже будут проблемы мирового масштаба.
И никаких санкций, санкции больше вводить будет некому.....и наступит тишина и равнодействие.
Можно занимать места в партере, зрелище будет эксклюзивным.

danko_klisma 24 марта 2018 | 21:17

s_talker002: при отъезде сдаём медведя, калаш и балалайку на хранение.

patrik04 24 марта 2018 | 21:21

США уже в ближайший понедельник могут объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов...

Американцы делают сейчас и будут делать в будущем всё, чтобы вернуть внешнеполитическую волю России к временам Е.Ельцина и А.Козырева, когда в стране хозяйничали "ходорковские", "гусинские", "березовские".

kryymsdyk 24 марта 2018 | 21:32

patrik04: а сичас хозяйничают ротенберги, милеры, усмановы, керимовы, вексельберги и михельсоны. Абрамовичи. Лепота!

tvitov66 24 марта 2018 | 22:03

Радость то какая - сколько еще достойных сыновей и дочерей могучей углеводородной сверхдержавы вернется на Родину ПУ!

hunterhead 24 марта 2018 | 21:34

patrik04: "Американцы делают сейчас и будут делать в будущем всё, чтобы вернуть внешнеполитическую волю России к временам Е.Ельцина и А.Козырева, когда в стране хозяйничали "ходорковские", "гусинские", "березовские"."

Скорее такие как ты, Путрик - 04, будут лизать задницу безумным властям путенской России, чтобы они скорее привели бедную страну к северокорейскому счастью...:-D

patrik04 24 марта 2018 | 21:43

hunterhead:

Я буду во всем помогать власти, чтобы они быстрее уничтожили США и страны НАТО.

palmcoast___ 24 марта 2018 | 21:50

patrik04:

А кто тебя тогда защитит от китайцев?

patrik04 24 марта 2018 | 22:09

palmcoast___:

Меня не надо защищать, если китайцы захватят Россию, значит так тому и быть.

palmcoast___ 24 марта 2018 | 22:13

patrik04:

Дык может сразу китайцам сдаться?, вернее объявить войну утром, а к вечеру их будет в Москве в сотни раз больше, чем чеченцев и дострабайтеров. Учи китайский, брат!

patrik04 24 марта 2018 | 22:25

palmcoast___:

Да пока вроде незачем, без китайцев врагов хватает.

hunterhead 24 марта 2018 | 21:53

patrik04: "Я буду во всем помогать власти, чтобы они быстрее уничтожили США и страны НАТО."

Ну если ты, Путрик - 04, лично будешь помогать, тогда все - США и всяким НАТО просто кирдык...:-D

znajka 24 марта 2018 | 22:00

patrik04: задумайся, Патрик, если путинцы унистожат США и страны НАТО - куда власть будет продавать углеводороды и самое главное, где они возьмут машины, чтобы на них ездить - не в Китае же?

patrik04 24 марта 2018 | 22:07

znajka:

Ты же знаешь, что что природа не терпит пустоты, исчезли зауроподы и тераподы, появились киты и слоны. Исчезнут эти США и НАТО, появятся другие США и страны НАТО

alexandr_l 24 марта 2018 | 22:17

znajka: задумайся, Патрик,

Сроду он этого не делал.

kryymsdyk 24 марта 2018 | 21:23

s_talker002: придурки, те, кто принимает решение ударить Калибрами, имеют дома именно в Майами и в Лондоне, а на вашу лебеду срали они.

cukker 24 марта 2018 | 21:33

kryymsdyk: ты откель такой дурак, сутками торчишь тут в чате? какие дома в Майами? все дома в Киеве и Харькове

kryymsdyk 24 марта 2018 | 21:37

cukker: ну чё ты затрясси

kottigr1 24 марта 2018 | 21:30

s_talker002: Маск - самый главный враг РФ.. Отправит своими ракетами пиндосов на Марс и пока весь мир будет гореть от российского термоядерного удара.. они там спокойно будут кока-колу пить и прикидывать через сколько тысяч лет они вернутся на Землю, очищенную от идиотов-ватников..

polba 24 марта 2018 | 21:36

kottigr1: Пока всё, что сделал Маск - пользуясь технологиями НАСА запустил "теслу" (а тесла, это по-факту уровень советского электрокара 70-х годов, безумно комфортный, но с дерьмовейшими элементами питания) куда-то в сторону Марса... да и то промазал.

kottigr1 24 марта 2018 | 21:47

polba: Ну не скажите... Маск наплевал на гордость СССР и в одну харю построил космическую отрасль, на строительство которой горбатилось пол России..

ura_123 24 марта 2018 | 22:05

polba: Не слыхал о продаже на мировом рынке советских электрокаров))))
Це хлопчик,открою тебе страшную тайну из СССР-электрокары были болгарские и быстрее 40 км в час не ездили.
Без перерыва ехали около 2-х часов,а заряжались 12 часов)))

s_talker002 24 марта 2018 | 21:50

kottigr1:
\Маск - самый главный враг РФ...\
Маск банкрот, все его проекты убыточны. Не мучайте себя иллюзиями.

kottigr1 24 марта 2018 | 22:02

s_talker002: Мелко берете.. Все США - банкрот. Нам об этом ещё лет 50-т назад в газете "Правда" рассказывали, а они судя по названию, врать не будут.. !

sborisych 24 марта 2018 | 22:13

s_talker002:
Экономист, а чё, космические проекты Рогозина и Компании шибко прибыльны? Доложьте- усЦсымси..

metlag 24 марта 2018 | 22:02

s_talker002: Это ты голожопый ничегшо не имеешь. А те кто может отдать приказ Калибрам как раз имеют кое-что и в Англии и в США,
И их за это кое-что крепко держат и ведут куда надо.
Так что ты можешь дожирать лебеду пополам с корой и допивать последний стекломой.
А вот они будут попивать Курвуазье и кушать фуа-гра.
На тебя и твои амбиции им насрать.
Это они сидят в партере, а ты голой жопой живешь на мусорном полигоне. Там тебе место определено

s_talker002 24 марта 2018 | 22:07

metlag:
У Вас бурная фантазия, еще несколько лет назад была команда все вывести из дальних пределов, некоторые не поняли, на что им в последствии было указано.
Но у вас это еще все впереди, если конечно от Украины хоть что то останется в ходе дележа территорий.

metlag 24 марта 2018 | 22:13

s_talker002: Команда была, может быть, но нечеткая.
Сами отдающие ее не поняли.
Поэтому все осталось как было.
А некоторые даже еще прикупили.

не знаю что останетсяф от Украины, скорее всего ей отойдет что-то от России, когда ее между ЕС и Китаем делить будут.
Не всю же Россию Китаю отдадут, слишком жирно ему будет.

bono747 24 марта 2018 | 22:08

danko_klisma: кому нужна в Омерике это убогая биомасса?)))

rsilk 24 марта 2018 | 21:11

doorin: Зато вова по телефону поздравнутый!

agrikylter 24 марта 2018 | 21:12

doorin: Ну на фига наш Путин поменял ихнего Обаму на Трампа?
Одни теперь пакости от этого неблагодарного Трампа)))))))))))

sborisych 24 марта 2018 | 22:17

agrikylter:
Дык Вова никогда не досоображёвывал, к каким результатам приведут яго импульсивные бестолковые ЫницЫативы...

milyimilyi 24 марта 2018 | 21:09

Так даже интересней, хоть что-то происходит кроме усов Грудинина

askol2016 24 марта 2018 | 21:09

Это очень правильный и своевременный шаг!

salaspils41 24 марта 2018 | 21:55

askol2016: Может и правильный, но несвоевременный. Я еще не всех родственников со скрепной вывез.

velbkeirf1 24 марта 2018 | 21:16

Надо будет проверить после отъезда что Жека Ханстман в проруби спрятал

drgonish 24 марта 2018 | 21:16

Все таки правильно Лопатников пишет: надо закрыть посольства во всех странах, участвующих в провокации с формулировкой "за ненадобностью".

metlag 24 марта 2018 | 22:08

drgonish: Не боишься что сч этой формулировкой могут Россию закрыть на раз?
Собственно это они уже и делают.

vitalitom 24 марта 2018 | 21:18

Вас, засранцев, опекаешь и растишь,
А вы, суки, нам мараете престиж!
Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл!
Начал делать, так уж делай, чтоб не встал!

danko_klisma 24 марта 2018 | 21:19

vitalitom: браво! Шедевр!

vitalitom 24 марта 2018 | 22:16

danko_klisma:
Это не я, это Галич.
А я ему по-русски, рыжему:
"Как ни целься - выше, ниже ли,
Ты ударишь - я, бля, выживу,
Я ударю - ты, бля, выживи!

palmcoast_____ 24 марта 2018 | 21:19

И Брайтон пора уже очистить от пропутинских ублюдков. Колбасные иммигранты где жрут там и серут. Не продвыхнешь от этой мерзоты..

danko_klisma 24 марта 2018 | 21:22

palmcoast_____если поглубже копнёшь, то там одни хохлы и литиносы. Видно, ты на Брайтоне бывал реже чем я. Да и копать не на надо, видно и слышно. Уважаемый русский не будет на Брайтоне силиться, только если в магазин съездить.

palmcoast_____ 24 марта 2018 | 21:30

danko_klisma: кто сказал, что на Брайтоне русские? Тут засилье ближнего зарубежья с кумысом, но в основном другие русскоговорящие, мягко говоря никогда не бывшие русскими. У нас тут свое, не суй свой нос в нашу помойку.

danko_klisma 24 марта 2018 | 21:32

palmcoast_____: хорошо, живи как живётся. Главное океан хороший и продуктов вдоволь. Хотя цены американские в паундах и таксах очень хитрожо-ые.

palmcoast___ 24 марта 2018 | 21:46

danko_klisma:

Да брешет он тут все этот клон, такой же как и все с Брайтона., какой акиян? канализационный септик Манхетана. А воняет везде, что и не поймешь откуда - толи с Интэрнейшинал фуда прет, толи от дельты Гудзона. У нас во Флориде океан, у нас селятся многие крутые из России, а не на той помойке, которую за Америку никто не считает.

ura_123 24 марта 2018 | 22:07

danko_klisma: Литиносы???
Эх ты,двоечник)))

kisa2000 24 марта 2018 | 21:25

palmcoast_____: да уж что есть то есть со страховками химичат так что хорошие деньки кладут себе в карманы, и все поперлись за путина голосовать чувствуют родственную душу.

palmcoast_____ 24 марта 2018 | 21:35

kisa2000: пусть они не только деньги, но и то чем кладут кладут в свои карманы, падлы.

ivanov356 24 марта 2018 | 21:21

В знак солидарности, нормальные читатели и слушатели, требуют высылки 23 троллей пригоженских в мирную Сирию.

danko_klisma 24 марта 2018 | 21:25

ivanov356: если тролли пригоженские, ведь демократия, попросят высились или забанить хоть половину хохлотроллей с сайта. То сайт на 50% опустеет. Тебя в баню сдадут.

sbk 24 марта 2018 | 21:24

Где там М.Симоньян с американским флагом?
Давненько не видно.

ura_123 24 марта 2018 | 22:10

sbk: Запах с Волоколамского направления это и есть симоняша)))

palmcoast___ 24 марта 2018 | 22:17

ura_123:

Юрик, ну что тебе этот запах?, да любому настоящему российскому мужику нравится, как пахнет спод мышек Симоньян, если она неделю душ не примет.

cukker 24 марта 2018 | 21:27

пора американского посла вышвырнуть из особняка Спассо хауз

chimp2013 24 марта 2018 | 21:38

Видно, не зря Жириновский поднимал бокал за Трампа. Предвидел, что у него, у Жириновского есть шанс взойти на трон. При таком раскладе.

polba 24 марта 2018 | 21:39

И шо... теперича посольство США совсем опустеет? Ой ма... а кто ж денежку пятой колонне возить станет?

josepp 24 марта 2018 | 21:39

Ничего удивительного. Иначе зачем нужна была эта провокация.

hunterhead 24 марта 2018 | 21:43

"США уже в ближайший понедельник могут объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов"

Поделом!

kp6ic 24 марта 2018 | 21:45

отзеркалим или схаваем?

znajka 24 марта 2018 | 21:57

Все портянки отметились - значит хорошая новость. Скоро МИД и МГИМО придется закрыть за ненадобностью, поскольку никих "международный отношений" не будет. У меня в связи с этим вопрос - куда пойдет работать Мария Захарова?

molchun 24 марта 2018 | 21:58

Слишком хорошая новость, чтобы быть правдой. Доживем до понедельника. Bloomberg не солидное издание и особой веры ему нет.

veganfckelby 24 марта 2018 | 22:03

это освободит наших русских дипломатов от необходимости находится на ненавистной каждой русской душе "пиндосию"

xuato 24 марта 2018 | 22:08

Шашлыки и ловля родного окунька в районе Новотрубнинска ждут дипломатов.

peresvet73 24 марта 2018 | 22:09

Путин великий геополитик - всех переиграл.
Теперь он говорит, что внешняя политика ему наскучила, и он сосредоточится на внутренней. Скорее всего, это закончится революцией.

putkaput001 24 марта 2018 | 22:14

Токсичен путинский режим,никто не хочет водиться с ним,вонь от него как с помойки в Ядрово-нечем дышать,со здоровьем ху...ё .во....

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