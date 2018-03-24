США уже в ближайший понедельник могут объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов
По сведениям Блумберг, это будет сделано в знак солидарности с Великобританией в связи с делом Сергея Скрипаля. Агентство отмечает, что президент США согласился с доводами своих советников Трамп обсуждал возможные шаги Вашингтона в ответ на отравление в Солсбери накануне с послом США в России Джоном Хантсманом, министрами финансов, торговли, юстиции и обороны, а также представителями спецслужб.
Комментарии70
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doorin 24 марта 2018 | 21:07
Bloomberg узнал о принятом решении USA полностью
разорвать дипотношениея с русскими. Новый глава госдепа
USA Майк Помпео только что полностью подтвердил поступившую
информацию и приказал послу USA в Москве немедленно начать
полную эвакуацию из вражеской России.
Также Помпео добавил, что Трамп полностью разочарован Путиным
и больше ни при каких условиях не желает общаться с Путиным
ни по телефону, ни лично где бы то ни было до конца своего
срока президенства и ждет того же в ближайшие три дня от
всех стран Европы если, конечно, они не жалкие политические
трусы.
Несмотря на уикенд, о данных решениях USA будет официально
объявлено завтра в 17-05 по моск.времени.
\ CNN \
danko_klisma 24 марта 2018 | 21:09
doorin: я надеюсь, бабку данко весёлкину вышлют на историческую родину первым контейнером?
neburzhui2 24 марта 2018 | 21:13
Гнать с лица земли эту падлу
:-))))))))))))))))))
danko_klisma 24 марта 2018 | 21:15
neburzhui2: закопать в пляже маями.
s_talker002 24 марта 2018 | 21:16
danko_klisma:
Странные эти *партнеры*, не понимают глубины русской души.
Ведь нам терять нечего, ходим в лаптях,прошлогоднюю лебеду уже доели, кору с берез доедим к концу марта, а там надо что то делать. Хлебнем *боярышника* из старых запасов и ударим всеми *Калибрами* в прямом и переносном смысле.
От туманного альбиноского острова останутся одни только радиоактивные крабы вместо газонов, и у пиндосов с бассейнами тоже будут проблемы мирового масштаба.
И никаких санкций, санкции больше вводить будет некому.....и наступит тишина и равнодействие.
Можно занимать места в партере, зрелище будет эксклюзивным.
danko_klisma 24 марта 2018 | 21:17
s_talker002: при отъезде сдаём медведя, калаш и балалайку на хранение.
patrik04 24 марта 2018 | 21:21
США уже в ближайший понедельник могут объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов...
Американцы делают сейчас и будут делать в будущем всё, чтобы вернуть внешнеполитическую волю России к временам Е.Ельцина и А.Козырева, когда в стране хозяйничали "ходорковские", "гусинские", "березовские".
kryymsdyk 24 марта 2018 | 21:32
patrik04: а сичас хозяйничают ротенберги, милеры, усмановы, керимовы, вексельберги и михельсоны. Абрамовичи. Лепота!
tvitov66 24 марта 2018 | 22:03
Радость то какая - сколько еще достойных сыновей и дочерей могучей углеводородной сверхдержавы вернется на Родину ПУ!
hunterhead 24 марта 2018 | 21:34
patrik04: "Американцы делают сейчас и будут делать в будущем всё, чтобы вернуть внешнеполитическую волю России к временам Е.Ельцина и А.Козырева, когда в стране хозяйничали "ходорковские", "гусинские", "березовские"."
Скорее такие как ты, Путрик - 04, будут лизать задницу безумным властям путенской России, чтобы они скорее привели бедную страну к северокорейскому счастью...:-D
patrik04 24 марта 2018 | 21:43
hunterhead:
Я буду во всем помогать власти, чтобы они быстрее уничтожили США и страны НАТО.
palmcoast___ 24 марта 2018 | 21:50
patrik04:
А кто тебя тогда защитит от китайцев?
patrik04 24 марта 2018 | 22:09
palmcoast___:
Меня не надо защищать, если китайцы захватят Россию, значит так тому и быть.
palmcoast___ 24 марта 2018 | 22:13
patrik04:
Дык может сразу китайцам сдаться?, вернее объявить войну утром, а к вечеру их будет в Москве в сотни раз больше, чем чеченцев и дострабайтеров. Учи китайский, брат!
patrik04 24 марта 2018 | 22:25
palmcoast___:
Да пока вроде незачем, без китайцев врагов хватает.
hunterhead 24 марта 2018 | 21:53
patrik04: "Я буду во всем помогать власти, чтобы они быстрее уничтожили США и страны НАТО."
Ну если ты, Путрик - 04, лично будешь помогать, тогда все - США и всяким НАТО просто кирдык...:-D
znajka 24 марта 2018 | 22:00
patrik04: задумайся, Патрик, если путинцы унистожат США и страны НАТО - куда власть будет продавать углеводороды и самое главное, где они возьмут машины, чтобы на них ездить - не в Китае же?
patrik04 24 марта 2018 | 22:07
znajka:
Ты же знаешь, что что природа не терпит пустоты, исчезли зауроподы и тераподы, появились киты и слоны. Исчезнут эти США и НАТО, появятся другие США и страны НАТО
alexandr_l 24 марта 2018 | 22:17
znajka: задумайся, Патрик,
Сроду он этого не делал.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 21:23
s_talker002: придурки, те, кто принимает решение ударить Калибрами, имеют дома именно в Майами и в Лондоне, а на вашу лебеду срали они.
cukker 24 марта 2018 | 21:33
kryymsdyk: ты откель такой дурак, сутками торчишь тут в чате? какие дома в Майами? все дома в Киеве и Харькове
kryymsdyk 24 марта 2018 | 21:37
cukker: ну чё ты затрясси
kottigr1 24 марта 2018 | 21:30
s_talker002: Маск - самый главный враг РФ.. Отправит своими ракетами пиндосов на Марс и пока весь мир будет гореть от российского термоядерного удара.. они там спокойно будут кока-колу пить и прикидывать через сколько тысяч лет они вернутся на Землю, очищенную от идиотов-ватников..
polba 24 марта 2018 | 21:36
kottigr1: Пока всё, что сделал Маск - пользуясь технологиями НАСА запустил "теслу" (а тесла, это по-факту уровень советского электрокара 70-х годов, безумно комфортный, но с дерьмовейшими элементами питания) куда-то в сторону Марса... да и то промазал.
kottigr1 24 марта 2018 | 21:47
polba: Ну не скажите... Маск наплевал на гордость СССР и в одну харю построил космическую отрасль, на строительство которой горбатилось пол России..
ura_123 24 марта 2018 | 22:05
polba: Не слыхал о продаже на мировом рынке советских электрокаров))))
Це хлопчик,открою тебе страшную тайну из СССР-электрокары были болгарские и быстрее 40 км в час не ездили.
Без перерыва ехали около 2-х часов,а заряжались 12 часов)))
s_talker002 24 марта 2018 | 21:50
kottigr1:
\Маск - самый главный враг РФ...\
Маск банкрот, все его проекты убыточны. Не мучайте себя иллюзиями.
kottigr1 24 марта 2018 | 22:02
s_talker002: Мелко берете.. Все США - банкрот. Нам об этом ещё лет 50-т назад в газете "Правда" рассказывали, а они судя по названию, врать не будут.. !
sborisych 24 марта 2018 | 22:13
s_talker002:
Экономист, а чё, космические проекты Рогозина и Компании шибко прибыльны? Доложьте- усЦсымси..
metlag 24 марта 2018 | 22:02
s_talker002: Это ты голожопый ничегшо не имеешь. А те кто может отдать приказ Калибрам как раз имеют кое-что и в Англии и в США,
И их за это кое-что крепко держат и ведут куда надо.
Так что ты можешь дожирать лебеду пополам с корой и допивать последний стекломой.
А вот они будут попивать Курвуазье и кушать фуа-гра.
На тебя и твои амбиции им насрать.
Это они сидят в партере, а ты голой жопой живешь на мусорном полигоне. Там тебе место определено
s_talker002 24 марта 2018 | 22:07
metlag:
У Вас бурная фантазия, еще несколько лет назад была команда все вывести из дальних пределов, некоторые не поняли, на что им в последствии было указано.
Но у вас это еще все впереди, если конечно от Украины хоть что то останется в ходе дележа территорий.
metlag 24 марта 2018 | 22:13
s_talker002: Команда была, может быть, но нечеткая.
Сами отдающие ее не поняли.
Поэтому все осталось как было.
А некоторые даже еще прикупили.
не знаю что останетсяф от Украины, скорее всего ей отойдет что-то от России, когда ее между ЕС и Китаем делить будут.
Не всю же Россию Китаю отдадут, слишком жирно ему будет.
bono747 24 марта 2018 | 22:08
danko_klisma: кому нужна в Омерике это убогая биомасса?)))
rsilk 24 марта 2018 | 21:11
doorin: Зато вова по телефону поздравнутый!
agrikylter 24 марта 2018 | 21:12
doorin: Ну на фига наш Путин поменял ихнего Обаму на Трампа?
Одни теперь пакости от этого неблагодарного Трампа)))))))))))
sborisych 24 марта 2018 | 22:17
agrikylter:
Дык Вова никогда не досоображёвывал, к каким результатам приведут яго импульсивные бестолковые ЫницЫативы...
milyimilyi 24 марта 2018 | 21:09
Так даже интересней, хоть что-то происходит кроме усов Грудинина
askol2016 24 марта 2018 | 21:09
Это очень правильный и своевременный шаг!
salaspils41 24 марта 2018 | 21:55
askol2016: Может и правильный, но несвоевременный. Я еще не всех родственников со скрепной вывез.
velbkeirf1 24 марта 2018 | 21:16
Надо будет проверить после отъезда что Жека Ханстман в проруби спрятал
drgonish 24 марта 2018 | 21:16
Все таки правильно Лопатников пишет: надо закрыть посольства во всех странах, участвующих в провокации с формулировкой "за ненадобностью".
metlag 24 марта 2018 | 22:08
drgonish: Не боишься что сч этой формулировкой могут Россию закрыть на раз?
Собственно это они уже и делают.
vitalitom 24 марта 2018 | 21:18
Вас, засранцев, опекаешь и растишь,
А вы, суки, нам мараете престиж!
Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл!
Начал делать, так уж делай, чтоб не встал!
danko_klisma 24 марта 2018 | 21:19
vitalitom: браво! Шедевр!
vitalitom 24 марта 2018 | 22:16
danko_klisma:
Это не я, это Галич.
А я ему по-русски, рыжему:
"Как ни целься - выше, ниже ли,
Ты ударишь - я, бля, выживу,
Я ударю - ты, бля, выживи!
palmcoast_____ 24 марта 2018 | 21:19
И Брайтон пора уже очистить от пропутинских ублюдков. Колбасные иммигранты где жрут там и серут. Не продвыхнешь от этой мерзоты..
danko_klisma 24 марта 2018 | 21:22
palmcoast_____если поглубже копнёшь, то там одни хохлы и литиносы. Видно, ты на Брайтоне бывал реже чем я. Да и копать не на надо, видно и слышно. Уважаемый русский не будет на Брайтоне силиться, только если в магазин съездить.
palmcoast_____ 24 марта 2018 | 21:30
danko_klisma: кто сказал, что на Брайтоне русские? Тут засилье ближнего зарубежья с кумысом, но в основном другие русскоговорящие, мягко говоря никогда не бывшие русскими. У нас тут свое, не суй свой нос в нашу помойку.
danko_klisma 24 марта 2018 | 21:32
palmcoast_____: хорошо, живи как живётся. Главное океан хороший и продуктов вдоволь. Хотя цены американские в паундах и таксах очень хитрожо-ые.
palmcoast___ 24 марта 2018 | 21:46
danko_klisma:
Да брешет он тут все этот клон, такой же как и все с Брайтона., какой акиян? канализационный септик Манхетана. А воняет везде, что и не поймешь откуда - толи с Интэрнейшинал фуда прет, толи от дельты Гудзона. У нас во Флориде океан, у нас селятся многие крутые из России, а не на той помойке, которую за Америку никто не считает.
ura_123 24 марта 2018 | 22:07
danko_klisma: Литиносы???
Эх ты,двоечник)))
kisa2000 24 марта 2018 | 21:25
palmcoast_____: да уж что есть то есть со страховками химичат так что хорошие деньки кладут себе в карманы, и все поперлись за путина голосовать чувствуют родственную душу.
palmcoast_____ 24 марта 2018 | 21:35
kisa2000: пусть они не только деньги, но и то чем кладут кладут в свои карманы, падлы.
ivanov356 24 марта 2018 | 21:21
В знак солидарности, нормальные читатели и слушатели, требуют высылки 23 троллей пригоженских в мирную Сирию.
danko_klisma 24 марта 2018 | 21:25
ivanov356: если тролли пригоженские, ведь демократия, попросят высились или забанить хоть половину хохлотроллей с сайта. То сайт на 50% опустеет. Тебя в баню сдадут.
sbk 24 марта 2018 | 21:24
Где там М.Симоньян с американским флагом?
Давненько не видно.
ura_123 24 марта 2018 | 22:10
sbk: Запах с Волоколамского направления это и есть симоняша)))
palmcoast___ 24 марта 2018 | 22:17
ura_123:
Юрик, ну что тебе этот запах?, да любому настоящему российскому мужику нравится, как пахнет спод мышек Симоньян, если она неделю душ не примет.
cukker 24 марта 2018 | 21:27
пора американского посла вышвырнуть из особняка Спассо хауз
chimp2013 24 марта 2018 | 21:38
Видно, не зря Жириновский поднимал бокал за Трампа. Предвидел, что у него, у Жириновского есть шанс взойти на трон. При таком раскладе.
polba 24 марта 2018 | 21:39
И шо... теперича посольство США совсем опустеет? Ой ма... а кто ж денежку пятой колонне возить станет?
josepp 24 марта 2018 | 21:39
Ничего удивительного. Иначе зачем нужна была эта провокация.
hunterhead 24 марта 2018 | 21:43
"США уже в ближайший понедельник могут объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов"
Поделом!
kp6ic 24 марта 2018 | 21:45
отзеркалим или схаваем?
znajka 24 марта 2018 | 21:57
Все портянки отметились - значит хорошая новость. Скоро МИД и МГИМО придется закрыть за ненадобностью, поскольку никих "международный отношений" не будет. У меня в связи с этим вопрос - куда пойдет работать Мария Захарова?
molchun 24 марта 2018 | 21:58
Слишком хорошая новость, чтобы быть правдой. Доживем до понедельника. Bloomberg не солидное издание и особой веры ему нет.
veganfckelby 24 марта 2018 | 22:03
это освободит наших русских дипломатов от необходимости находится на ненавистной каждой русской душе "пиндосию"
xuato 24 марта 2018 | 22:08
Шашлыки и ловля родного окунька в районе Новотрубнинска ждут дипломатов.
peresvet73 24 марта 2018 | 22:09
Путин великий геополитик - всех переиграл.
Теперь он говорит, что внешняя политика ему наскучила, и он сосредоточится на внутренней. Скорее всего, это закончится революцией.
putkaput001 24 марта 2018 | 22:14
Токсичен путинский режим,никто не хочет водиться с ним,вонь от него как с помойки в Ядрово-нечем дышать,со здоровьем ху...ё .во....