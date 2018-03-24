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20:32, 24 марта 2018

Футболисты сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш оштрафованы РФС

Накануне, как сообщает «Спорт-Экспресс», после поражения от команды Бразилии их видели в ресторане в центре Москвы. Как заявил тренер Валерий Овчинников, которого цитирует «Спорт-Экспресс», «они там пили-ели, алкоголь не употребляли, хотя после вчерашней игры можно было бы и нажраться с горя». Между тем, в  Российском футбольном союзе сочли, что такое поведение «сказывается на имидже сборной и  дает повод для ненужных разговоров и обсуждений. Сами Футболисты принесли свои извинения. Встречу с бразильцами наши проиграли со счетом 0:3.

Комментарии

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barbatos 24 марта 2018 | 20:43

Россияне, Нойштедер и Рауш - какие исконные российские фамилии ... Слеза ! Плакать хочется ! Кокошник ! РФС - ищите наших ребят в футбольных школах !!! Ищите !!! Найдёте ... Уверен ...

osal 24 марта 2018 | 20:43

Три дня должны были голодать! На первый раз, расстрелять!

art_ 24 марта 2018 | 20:44

ЧСборная Черчесова проваливается, а запасные футболисты платят. Очень умно

servelat 24 марта 2018 | 21:03

art_: Сейчас шутят, что этот состав резервный, отвлечь внимание.

art_ 24 марта 2018 | 21:06

servelat: слишком долго отдыхают зимой. пусть в хоккей зимой играют, можно с мячом

antiboh 24 марта 2018 | 21:51

«сказывается на имидже сборной ,,//
На имидже сказывается совсем другое,про имидж -то лучше бы промолчали.
Вчера смотрел одиночниц и вот коммент уважаемой Тарасовой по поводу катания нашей олимпийской чемпионки " на 3 сантиметра выросла,на 3 !А мышцы-то не успевают..""
???????????????????????????? Это за месяц-то!!?? Анатольевна,к доктору! Срочно!
)))))))))))

sproter 24 марта 2018 | 20:59

Плакать, не снимать траур.

harry_r 24 марта 2018 | 21:00

Я не понял: их наказали за то, что они не нажрались?

sproter 24 марта 2018 | 21:06

Очередное доказательство победы над здравым смыслом: 63-е место в рейтинге ФИФА на имидже сборной не сказывается, а ужин в ресторане - сказывается.

vladimir1967 24 марта 2018 | 21:08

По моему это дурдом. Что ж теперь ребятам и в ресторан не сходить? Зачем футболистам платят миллионы, что бы они их в гроб с собой унесли? А кто то наивный думал что с бразильцами мы хорошо сыграем? Считаю что на чм мы из группы не выйдем.

clandestino 24 марта 2018 | 21:31

Ну и зря. Они же не виноваты, что им деньги платят. И платят не за игру в футбол. Деньги же нужно как-то тратить. Зарплатная футбольная ведомость в РФ ШЕСТАЯ в Европе после АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А и Франции. То есть больше, чем в Голландии, Бельгии, Дании, Португалии, Швеции, Швейцарии. Это полмиллиарда евро в год только на зарплаты, не считая прочих расходов. Из казны, так как почти все клубы принадлежат госкорпорациям. Чего же им в ресторане не поесть? Не шаверму же им трескать.
То, что российская сборная проиграла бразильской это не новость. А новость в том, что украинцы, как минимум равные по силе нашим, сыграли вничью с саудитами, а чемпионы Европы доблестно отскочили египтянам, ну и Кавани с Суаресом продолжают тупо забивать, прицел не сбился.
А с бразильцами нам официальных встреч не предвидится.

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