Футболисты сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш оштрафованы РФС

Накануне, как сообщает «Спорт-Экспресс», после поражения от команды Бразилии их видели в ресторане в центре Москвы. Как заявил тренер Валерий Овчинников, которого цитирует «Спорт-Экспресс», «они там пили-ели, алкоголь не употребляли, хотя после вчерашней игры можно было бы и нажраться с горя». Между тем, в Российском футбольном союзе сочли, что такое поведение «сказывается на имидже сборной и дает повод для ненужных разговоров и обсуждений. Сами Футболисты принесли свои извинения. Встречу с бразильцами наши проиграли со счетом 0:3.